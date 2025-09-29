Doradca prezydenta Litwy: budowa dywizji postępuje zgodnie z planem

„Nie ma żadnych opóźnień w realizacji dywizji. Możemy stwierdzić, że wszystkie niezbędne zakupy są realizowane, a kompletowanie żołnierzy także postępuje” – powiedział główny doradca prezydenta Litwy, Devidas Matulionis po posiedzeniu Rady Obrony Państwa.

Dywizja ma zostać rozwinięta do 2030 roku.

Będzie liczyć około 20 tysięcy żołnierzy i składać się z trzech brygad Sił Lądowych – „Żelazny Wilk”, „Żmudź” i „Auksztota”, a także z pułków artylerii, inżynierii oraz batalionu wywiadu.

Aby zrealizować rozwój dywizji w tym okresie, finansowanie obrony musi wynieść od 5 do 6 procent PKB.

Dowódca Litewskich Sił Zbrojnych, gen. Raimundas Vaikšnoras, powiedział w styczniu, że wojsko dysponuje już ponad połową zakładanej siły dywizji.

Wojsko określa tworzenie dywizji jako jej odtworzenie i zauważa, że podział sił zbrojnych kraju na jednostki tego rozmiaru ma swoje korzenie w historii, sięgającej czasów Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Dywizja jest tworzona na Litwie w celu odstraszenia Rosji, która od ponad trzech lat prowadzi agresję na Ukrainie.