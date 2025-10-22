Doradca prezydenta: Litwa rozważa zamknięcie granicy z Białorusią

„W tej sytuacji uważam, że nasze służby powinny podjąć zdecydowanie surowsze działania w rozmowach z białoruskimi władzami, by odpowiednio wyjaśnić, że jeśli to się powtórzy, możemy wówczas zamknąć granicę na dłuższy czas” – w wywiadzie dla radia LRT powiedział główny doradca prezydenta Litwy, Deividas Matulionis.

Według doradcy, w środę odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Narodowego, podczas którego omawiane będą środki, jakie należy podjąć w odpowiedzi na zagrożenie ze strony kontrabandowych balonów.

D. Matulionis stwierdził, że wydarzenia z poprzedniej nocy pokazały również, jak ważne jest posiadanie tzw. systemu detekcji na granicy, aby balony mogły być wykrywane z wyprzedzeniem.

Doradca podkreślił, że wykrycie i zneutralizowanie balonów jest znacznie trudniejsze niż dronów.

„Problem polega na tym, że latają bardzo wysoko — na trzech, pięciu, sześciu kilometrach. To już nie sprawa naszych pograniczników, to wymaga odpowiednich działań ze strony wojska” — powiedział.

Dodał, że niebezpieczne jest zestrzeliwanie balonu lecącego na wysokości czterech–sześciu kilometrów z ładunkiem ważącym kilkanaście kilogramów.

„Czasami może to stwarzać większe zagrożenie niż balon, który doleci do pewnego miejsca, spadnie i tam funkcjonariusze Policji powinni podjąć działania, aby zdążyć wcześniej niż przestępcy” — mówił doradca prezydenta.

Według niego, w walce z tym zjawiskiem trzeba zastosować inne środki — zaostrzyć odpowiedzialność karną oraz szybciej odnajdywać i zabezpieczać spadające ładunki.

Redakcja ZW.LT przypomina, że z powodu zagrożenia ze strony tych balonów od wtorkowego wieczora do środy do godz. 6:30 zamknięto Międzynarodowy Port Lotniczy w Wilnie, a w nocy czasowo wstrzymano ruch w obu czynnych przejściach granicznych z Białorusią — w Miednikach i Soleniczkach.

Matulionis poinformował, że wznowienie pracy przejść planowane jest na godzinę 9:30.

Ostatni raz działalność lotniska w Wilnie została zakłócona przez kontrabandowe balony na początku października. Wówczas litewską przestrzeń powietrzną naruszyło ponad 20 meteorologicznych balonów.

Po tym, jak Litwa zamknęła część przejść granicznych z Białorusią, postawiła fizyczną zaporę przy granicy i wzmocniła ochronę, meteorologiczne balony stały się jednym z popularniejszych sposobów przemytu papierosów.