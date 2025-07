Doradca prezydenta: Litwa musi wzmocnić obronę powietrzną przy granicy z Białorusią

„Wczorajsza sytuacja tylko podkreśla wagę problemu. (…) Nasza granica pod względem obrony powietrznej jest wystarczająco nieszczelna” – w wywiadzie dla Radia Žinios powiedział główny doradca prezydenta Lity, Frederikas Jansonas.

Prezydent Gitanas Nausėda we wtorek zwołał naradę poświęconą zagrożeniu ze strony bezzałogowych statków powietrznych pochodzących z krajów nieprzyjaznych. Podczas spotkania mają zostać przedstawione konkretne propozycje i decyzje dotyczące skuteczniejszej ochrony litewskiej przestrzeni powietrznej.

Narada została zwołana po tym, jak 10 lipca do litewskiej przestrzeni powietrznej wtargnął dron, który początkowo uznano za irańskiego Shaheda, używanego przez Rosję w wojnie przeciwko Ukrainie. Później ustalono, że była to rosyjska „Gerbera” – dron wyglądający jak Shahed, zaprojektowany do wprowadzania w błąd systemów obrony powietrznej. Bezzałogowiec rozbił się po trzech minutach od przekroczenia granicy.

Tymczasem 28 lipca rano do Litwy wtargnął niezidentyfikowany dron, który prawdopodobnie również nadleciał z Białorusi. Nie wiadomo, jak długo znajdował się w litewskiej przestrzeni powietrznej – trwa jego poszukiwanie.

O obiekcie poinformowali służby mieszkańcy, których zbudził jego dźwięk. Choć, jak twierdzi dowództwo armii, dron został wykryty przez wojsko jeszcze nad Białorusią, nie wiadomo, czy był to ten sam obiekt, który zaobserwowali później cywile.

Według Jansona Litwa powinna wzmocnić zdolności do wykrywania nisko latających dronów oraz opracować jasne procedury ich neutralizacji – zarówno za pomocą środków walki elektronicznej, jak i kinetycznych.

„Żołnierz stojący przy granicy musi wiedzieć, że ma prawo działać i nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za oddanie strzałów w strefie przygranicznej” – zaznaczył doradca prezydenta.

Dodał również, że należy poprawić komunikację między instytucjami – skoro wojsko wykryło nadlatujący obiekt, a pierwsze sygnały do policji trafiły dopiero od mieszkańców, to oznacza, że „mamy poważny problem”.

Na naradę w Pałacu Prezydenckim zostali zaproszeni: minister ochrony kraju Dovilė Šakalienė, minister spraw wewnętrznych Władtsław Kondratowicz, dowódca Litewskich Sił Zbrojnych gen. Raimundas Vaikšnoras, a także kierownictwo Litewskiej Straży Granicznej oraz Służby Bezpieczeństwa Publicznego.

W związku z rosnącą liczbą takich incydentów w rejonie granicy z Białorusią mają zostać rozlokowane dodatkowe siły obrony powietrznej.