Doradca prezydenta: kandydaci na ministrów finansów i gospodarki nadal oceniani

Jak zaznaczył doradca, K. Vaitiekūnas to uznany ekspert ds. podatków, który odegrał istotną rolę w przygotowywaniu zmian podatkowych oraz debatach na ich temat w Sejmie. Jednak – jak podkreślił – objęcie teki ministra finansów wymaga także doświadczenia w międzynarodowych formatach, jakie posiada obecnie pełniący obowiązki ministra Rimantas Šadžius.

„Prezydent nie miał żadnych zastrzeżeń wobec pracy R. Šadžiusa i wysoko ceni jego bogate doświadczenie w pracy na arenie międzynarodowej. Jeśli chodzi o pana Vaitiekūnasa – to bardzo silny specjalista w dziedzinie podatków” – w wywiadzie dla radia Žinios powiedział główny doradca prezydenta Litwy, Vaidas Augustinavičius. „Jednak należy pamiętać, że do głównych priorytetów Ministerstwa Finansów należy m.in. negocjowanie nowego budżetu Unii Europejskiej, przygotowania do litewskiej prezydencji w Radzie UE, czy udział w międzynarodowych forach. Prezydent oczekuje od nowego ministra nie mniejszych wysiłków ani jakości niż prezentował dotychczasowy szef resortu” – dodał.

Doradca poinformował również, że prezydent jeszcze nie odbył rozmowy z K. Vaitiekūnasem, a planowane na najbliższe dni spotkanie będzie miało istotne znaczenie przy ocenie jego kandydatury.

Z kolei z kandydatem na ministra gospodarki i innowacji, Edvinasem Grikšasem, prezydent już się spotkał. Kandydatura nadal jest rozpatrywana.

„To w pewnym sensie nowa postać w polityce, inna sytuacja niż w przypadku ministrów kontynuujących pracę w rządzie. Decyzja jeszcze nie zapadła. Zbierane są różne informacje – zarówno merytoryczne, jak i te pojawiające się w przestrzeni publicznej” – wyjaśnił Augustinavičius.

Według doradcy, mocną stroną E. Grikšasa są kwestie innowacji, ale Ministerstwo Gospodarki i Innowacji odpowiada również za inne istotne obszary, takie jak turystyka, system zamówień publicznych czy wspieranie litewskiego przemysłu.

Jak informował portal Litewskiego Nadawcy Publicznego LRT, ojciec kandydata – Jaunius Grikšas – był dwukrotnie karany za udział w bójkach. W jednym przypadku czyn zakwalifikowano jako naruszenie porządku publicznego, w drugim – jako spowodowanie bólu fizycznego lub lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Według portalu, sam Edvinas Grikšas miał w przeszłości próbować pomóc ojcu, składając niespójne zeznania.

Edvinas Grikšas, kandydat wskazany przez socjaldemokratycznych koalicjantów z partii „chłopów” (LVŽS), ma 34 lata i pracuje w Ministerstwie Gospodarki i Innowacji od 2020 roku.

Kristupas Vaitiekūnas, kandydat na ministra finansów, obecnie pełni funkcję wiceministra w tym samym resorcie.