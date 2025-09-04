Doradca prezydenta: Juras Taminskas zrobił „kompetentne wrażenie”

– „Kandydat sprawia wrażenie człowieka kompetentnego, posiadającego ogląd tego sektora” – powiedział R.

Dilba po spotkaniu prezydenta z J. Taminskasem. Podkreślił, że transport to obszar złożony, wymagający strategicznego podejścia i sprawnego, merytorycznego ministra.

Priorytety dla nowego ministra

Zdaniem doradcy, do najpilniejszych zadań szefa resortu będzie należeć:

poprawa złego stanu dróg i mostów,

zapewnienie stabilnego finansowania nowo tworzonego Państwowego Funduszu Dróg,

wzmocnienie połączeń regionalnych,

kontynuacja prac nad projektami „Rail Baltica” i „Via Baltica”.

– „W obecnej sytuacji geopolitycznej nie możemy sobie pozwolić na opóźnienia w realizacji projektów strategicznych, zwłaszcza związanych z mobilnością wojskową” – zaznaczył R. Dilba.

Dodał, że konieczne jest dalsze ograniczanie zależności litewskiego sektora transportu od Rosji.

Taminskas stawia na ciągłość

Juras Taminskas, obecnie wiceminister transportu, oświadczył, że jego głównym zadaniem jako ministra byłaby kontynuacja rozpoczętych prac i dalsza poprawa infrastruktury drogowej.

– „Jeśli zostanę powołany, dopilnuję, by ważne, rozpędzone projekty były realizowane odpowiedzialnie, przejrzyście i terminowo” – powiedział, dodając, że ma wystarczające doświadczenie i wykształcenie, by pokierować resortem.

Fundusz Dróg i opłata korkowa

Sejm zdecydował o utworzeniu od przyszłego roku Państwowego Funduszu Dróg przeznaczonego na rozwój infrastruktury. Oczekuje się, że fundusz wygeneruje ok. 400 mln euro rocznie dodatkowych środków na drogi, a łączny poziom finansowania wzrośnie do niemal 1 mld euro.

Resort rozważa obecnie źródła zasilenia funduszu. Litewski Związek Samorządów proponował wprowadzenie opłaty kongestyjnej (za wjazd/wyjazd w godzinach szczytu) na wybranych trasach największych miast. Kandydat zapowiedział jednak, że taki mechanizm nie zostanie wdrożony.