Doradca prezydenta broni wypowiedzi prezydenta w sprawie rodziny i ustawy o partnerstwie

W „Žinių radijas“ prezydenta próbowała we wtorek bronić Aistė Skaisgirytė, główna doradczyni prezydenta, która stwierdziła, że krytyka słów prezydenta jest nieuzsadniona, gdyż życzenia prezydenta wyemitowane podczas „Wielkiego Marszu Obrony Rodziny” nie były przeznaczpne dla uczestników i organizatorów tego wydarzenia.

„Prezydent nie zwrócił się konkretnie do organizatorów marszu, ale do wszystkich rodzin litewskich. To jest pewna różnica. Prezydent złożył życzenia wszystkim litewskim rodzinom z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny” – podkreśliła A. Skaisgirytė.

Główna doradczyni prezydenta twierdziła także, że w swoim wystąpieniu G. Nausėda nie wypowiedział się przeciwko ustawie o związkach partnerskich. Zdaniem doradcy, prezydent użyje swoich uprawnień dla utrzymania rodziny jako fundamentu społeczeństwa i państwa i, że chodzi mu o instytucję małżeństwa.

„Prezydent nakreśla, jak postrzega kwestie wspólnego pożycia osób jednej płci i tu prezydent bardzo wyraźnie mówi, że zwraca uwagę na art. 38 Konstytucji Republiki Litewskiej, który mówi o rodzinie, że rodzina jest podstawą społeczeństwa i państwa a małżeństwo jest zawierane przez mężczyznę i kobietę za ich dobrowolną zgodą… Prezydent mówi, że nie wolno naruszać tego artykułu Konstytucji ”- tłumaczyła A. Skaisgirytė

„Gdyby była próba stwierdzenia, że małżeństwo zawierane jest nie tylko międz mężczyzną i kobietą, to prawdopodobnie zostałoby potraktowane jako naruszenie konstytucji” – podkreśliła.

Według A. Skaisgirytė na Litwie nadal istnieją luki w uregulowaniu związków osób tej samej płci.

„Trzeba powiedzieć, że kwestia partnerstwa na Litwie nie jest w pełni uregulowana i istnieje pewna luka, zwłaszcza jeśli mówimy o związkach osób tej samej płci. Są tacy ludzie, mieszkają razem, ale ich prawa obywatelskie nie są w żaden sposób określone. A w tej chwili prezydent mówi, że należy uregulować również kwestie wspólnego pożycia osób tej samej płci – powiedział doradca, zwracając uwagę, że prezydentowi na razie trudno wypowiadać się na ten temat, bo sam projekt ustawy o związkach partnerskich jest jeszcze nie dostępny.

Na podst. ziniuradijas.lt, ELTA, delfi.lt