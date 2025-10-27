Doradca premier: nowy minister ochrony kraju zostanie wybrany w ciągu kilku dni

„Nazwisko ministra ochrony kraju, mam nadzieję, że wyjaśni się to w najbliższych dniach” – powiedział doradca premier Litwy, Ignas Dobrovolskis. „To już kwestia kilku dni, myślę” – dodał.

Szefowa rządu w ubiegłym tygodniu zapowiedziała, że kandydata na ministra obrony narodowej przedstawi na początku tego tygodnia.

Jak podała BNS, wcześniej minister obrony narodowej Dovilė Šakalienė opuściła to stanowisko po utracie zaufania premierki.

Ostatnio pojawiło się wiele pytań dotyczących spotkania, które Ministerstwo Obrony Narodowej zorganizowało w połowie października z dziennikarzami i osobami opiniotwórczymi. Po tym spotkaniu w mediach społecznościowych opublikowano informacje, że rząd nie zamierza dotrzymać zobowiązania do przeznaczenia 5% PKB na obronność w przyszłym roku.

Po opublikowaniu projektu budżetu państwa na przyszły rok okazało się, że na obronność przeznaczone zostanie 5,38% PKB.

Według Dovilė Šakalienė początkowa wersja projektu przewidywała wydatki na obronność na poziomie poniżej 4% PKB, a 1 października na posiedzeniu rządu przedstawiono projekt, w którym przewidziano 4,87% PKB.

Była minister obrony narodowej twierdzi, że budżet obronny został szybko zwiększony do 5,38% PKB dopiero 14 października, czyli w dniu, gdy odbyło się spotkanie Ministerstwa Obrony Narodowej z osobami opiniotwórczymi, dziennikarzami i aktywistami.

Premierka twierdzi, że budżet był wielokrotnie korygowany w ostatnich tygodniach, co jest normalną praktyką, a komentarze byłej minister nazywa mylącymi.

Jak podała BNS, jako możliwych kandydatów na następcę Dovilė Šakalienė wymieniano wiceministrów obrony narodowej Tomasa Godliauskasa i Karolisa Aleksę. Była minister wskazała Karolisa Aleksę jako pierwszego kandydata.

Karolis Aleksa wstąpił do Partii Socjaldemokratycznej w lutym.

To właśnie socjaldemokraci chcą powołać go na stanowisko ministra, ale nie traktują tego jako warunek konieczny.