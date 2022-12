E. Dobrowolska: W przyszłym roku obywatele będą mieli więcej możliwości składania petycji

„Nowością będzie to, że obywatel będzie mógł złożyć petycję nie tylko do Sejmu, instytucji rządowych czy miejskich, w których działają stałe komisje petycyjne, ale także do innych instytucji państwowych, które przyjmują akty normatywne. W takim przypadku petycje będą rozpatrywane w innej instytucji państwowej przez komisję lub konkretnego urzędnika” – mówi minister sprawiedliwości Ewelina Dobrowolska.

Zdaniem E. Dobrowolskiej, w celu odpowiedzialnego zarządzania, nawet po wycofaniu petycji przez składającego, komisja petycyjna będzie mogła kontynuować rozpatrywanie petycji, zapewniając tym samym skuteczne rozwiązanie zauważonych problemów i poprawę regulacji prawnych.

W ocenie minister sprawiedliwości odpowiednia informacja publiczna wzmocni znaczenie petycji, zachęci do korzystania z konstytucyjnego prawa petycji w rozwiązywaniu spraw o znaczeniu publicznym.

Przepisy ustawy konstytucyjnej wejdą w życie 1 lipca 2023 r.

Na podst. lrt.lt