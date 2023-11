Do Warszawy dotrzemy jeszcze szybciej– w Polsce otwarto przedostatni odcinek autostrady

„Polski rząd spełnił swoją obietnicę: ukończył już prawie całą trasę Via Baltica. Wygodna i bezpieczna autostrada łączy już województwo mazowieckie, województwo podlaskie i województwo warmińsko-mazurskie. Tym samym do sieci polskich autostrad przybywa jeszcze więcej kilometrów. Inwestujemy w każdym regionie kraju i dbamy o zrównoważony rozwój Polski” – powiedział Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas otwarcia odcinka autostradowego.

Został otwarty odcinek drogi S61 o długości około 19,5 km z Ostrowi Mazowieckiej do Śniadowa. Jednak w przypadku samochodów osobowych podróż przez miasto Lomża będzie dłuższa, a ciężarówki nie będą mogły przejeżdżać przez miasto, ponieważ miejskie mosty nie byłyby w stanie wytrzymać takich obciążeń. Z informacji wynika, że ​​do czasu otwarcia obwodnicy Łomży ciężarówki na Litwę będą musiały jechać przez Białystok. Oczekuje się, że droga zostanie ukończona w 2025 roku.

„Obecnie nadal trwa budowa ostatniego odcinka autostrady S61, czyli obwodnicy Łomży w województwie podlaskim – od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno (12,9 km). Zadaniem wykonawcy jest udostępnienia odcinka dla ruchu do 2024 roku. Do połowy 2025 roku cała obwodnica Łomży będzie czteropasmową autostradą, po dwa w każdym kierunku” – czytamy na stronie polskiego rządu.