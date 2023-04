Do nowej wspólnoty prawosławnej przeszli kolejni duchowni z Patriarchatu Moskiewskiego

W odpowiedzi na przejście V. Miniotasa do nowo powstałego Patriarchatu metropolita Innocenty wydał mu dożywotni zakaz pełnienia posługi diakona „za złamanie przysięgi diakona i popełnienie innych kościelnych przestępstw kanonicznych”.

Ks. Gintaras Sungaila, kapłan nowej wspólnoty prawosławnej, decyzję tę nazywa nieuzasadnioną.

„V. Miniotas od pewnego czasu należy do Patriarchatu Konstantynopola. To zawieszenie jest nieważne, to manipulacja, bo metropolita Innocenty nie ma prawa zawiesić diakona Patriarchatu Konstantynopola” – powiedział duchowny.

„Trzech duchownych złożyło wnioski o przyjęcie ich do struktury Patriarchatu Konstantynopola. Następnie patriarcha Bartłomiej I przyjął ich zgodnie ze wszystkimi zasadami” – dodał.

Oprócz duchownego litewskiego do szeregów prawosławnych Konstantynopola dołączyli księża Georgij Roj i Aleksandr Kuchta, którzy uciekli przed represjami na Białorusi.