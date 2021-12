Do kraju pochodzenia chce wrócić 70 Irakijczyków, którzy dostali się nielgalnie na Litwę

O azyl na Litwie w tym roku zwróciło się ok. 2,5 tys. obywateli Iraku. Udzielono go zaledwie 4 osobom, pozostali mają powrócić do kraju.

Blisko 300 osób już powróciło.

Litwa do 1 tys. euro zwiększyła zasiłek dla migrantów, którzy dobrowolnie zdecydują się na powrót do swych krajów pochodzenia. Dotychczas zasiłek, jako dodatek do biletu powrotnego, wynosił 300 euro.

Propozycja otrzymania 1 tys. euro wsparcia będzie obowiązywać do 20 stycznia 2022 r., a przewidziane świadczenia zostaną sfinansowane z funduszy Komisji Europejskiej, które otrzymała Litwa na zarządzanie kryzysem migracyjnym.

W tym tygodniu już po raz czwarty z wizytą na Litwie przebywają konsulowie, którzy pomagają migrantom przygotować potrzebne dokumenty.

Wg wiceministra spraw wewnętrznych Arnoldasa Abramavičiusa, obecnie rozważane są zmiany w ustawie o statusie prawnym obcokrajowców, które mają stworzyć więcej możliwości ubiegania się o azyl. Wg wiceministra, tylko niewielka część krajów zgadza się z readmisją obywateli, wśród tych krajów nie ma również Iraku, z którego pochodzi większość przybyłych na Litwę nielegalnych migrantów. Kraj ten uznaje jedynie dobrowolny powrót.

Jak mówi wiceminister, te osoby, które nie wyrażą zgody na powrót do swego kraju, nie będą mogły zostać deportowane, co z kolei oznacza, że na Litwie po 6 miesiącach otrzymają świadzczenie o rejestracji, które co prawda, nie daje możliwości szukania pracy czy wolnego poruszania się po Unii Europejskiej.