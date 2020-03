Dla chcących powrócić z Teneryfy w drodze wyjątku zostanie zorganizowany specjalny lot przez Warszawę do Wilna

vdu

Lot ten jest organizowany zamiast wszcześniej planowanego lotu na 27 marca.

Rozkład lotu Teneryfa-Warszawa-Wilno, dnia 29 marca:

Godz. 13:00 Teneryfa (lotnisko południowe) – godz. 20:10, Warszawa (lotnisko Chopina)

Godz. 21:00 Warszawa (lotnisko Chopina) – godz. 23:15, Wilno.

Ministerstwo Komunikacji przypomina, iż mieszkańcy Litwy, chcący tym dodatkowym lotem powrócić do kraju dnia 29 marca z Warszawy do Wilna, mogą skorzystać z usług linii lotniczych LOT, nabyć bilety tych linii lotniczych na lot do Warszawy. Przybywający z innych krajów do Warszawy powinni niezwłocznie, do dnia 29 marca, godz. 21 poinformować ambasadę Republiki Litewskiej w Warszawie – skrzynka pocztowa: consul.pl@urm.lt.

REJESTRACJA W AMBASADZIE JEST OBOWIĄZKOWA

Bilety na lot na Litwę będą do nabycia przez internet: https://www.teztour.lt/page/svarbi-informacija-keliautoju-saugumas.lt.html

Po dodatkową informację podróżni są proszeni zwrócić się do przedstawicieli Tez Tour, tel. +370 614 56807 lub +370 5 2121101 (dodatkowo wybierając 1).