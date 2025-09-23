Desygnowana premier o ławnikach: pomysł progresywny, lecz kosztowny

– „Dziś, gdy znaczną część uwagi kierujemy na obronność, trzeba rozumieć, że instytucja ławników to dość kosztowne przedsięwzięcie, choć, oceniając samą ideę, powiedziałabym, że byłby to jeden z bardziej progresywnych kroków” – powiedziała Ruginienė we wtorek podczas spotkania z członkami frakcji demokratów „W imię Litwy”.

Jak dodała, temat będzie kontynuowany:

– „Uważam, że z przyszłą minister będziemy o tym dyskutować i ocenimy ten pomysł. Jeżeli możliwa będzie realizacja w odniesieniu do określonych spraw, podejmiemy ją, ale nie powinno to być działanie pośpieszne.”

Kontekst: wcześniejsze prace legislacyjne i spór o sens przywrócenia ławników

W 2019 r. rząd poparł rozpatrywany w Sejmie pakiet ustaw przewidujący usankcjonowanie instytucji ławników – przedstawicieli społeczeństwa w sądach. Zakładano wówczas, że ławnicy rozpoczną pracę od 2021 r. i razem z sędziami będą rozpoznawać sprawy pierwszej instancji prowadzone w trybie ustnym.

Instytucja ławników funkcjonowała na Litwie do 1995 r., po czym została zlikwidowana.

W środowisku prawniczym brak zgody co do zasadności powrotu do tego rozwiązania. Krytycy podnoszą, że ławnicy nie należą do tradycji litewskiego systemu prawnego – zostali wprowadzeni w okresie sowieckim, stąd uznają ich za ciało obce. W ich ocenie przywrócenie ławników wydłużyłoby postępowania sądowe.