Znad Wilii
  • Litwa
  • 23 września, 2025 18:30

Desygnowana premier o ławnikach: pomysł progresywny, lecz kosztowny

Desygnowana premier Inga Ruginienė oświadczyła, że nie rezygnuje z pomysłu wprowadzenia instytucji ławników w sądach, jednak jej zdaniem decyzja w tej sprawie powinna zostać poprzedzona szerszymi dyskusjami oraz analizą kosztów i korzyści.

zw.lt/BNS
Desygnowana premier o ławnikach: pomysł progresywny, lecz kosztowny

fot. pexels.com

– „Dziś, gdy znaczną część uwagi kierujemy na obronność, trzeba rozumieć, że instytucja ławników to dość kosztowne przedsięwzięcie, choć, oceniając samą ideę, powiedziałabym, że byłby to jeden z bardziej progresywnych kroków” – powiedziała Ruginienė we wtorek podczas spotkania z członkami frakcji demokratów „W imię Litwy”.

Jak dodała, temat będzie kontynuowany:

„Uważam, że z przyszłą minister będziemy o tym dyskutować i ocenimy ten pomysł. Jeżeli możliwa będzie realizacja w odniesieniu do określonych spraw, podejmiemy ją, ale nie powinno to być działanie pośpieszne.”

Kontekst: wcześniejsze prace legislacyjne i spór o sens przywrócenia ławników

W 2019 r. rząd poparł rozpatrywany w Sejmie pakiet ustaw przewidujący usankcjonowanie instytucji ławników – przedstawicieli społeczeństwa w sądach. Zakładano wówczas, że ławnicy rozpoczną pracę od 2021 r. i razem z sędziami będą rozpoznawać sprawy pierwszej instancji prowadzone w trybie ustnym.

Instytucja ławników funkcjonowała na Litwie do 1995 r., po czym została zlikwidowana.

W środowisku prawniczym brak zgody co do zasadności powrotu do tego rozwiązania. Krytycy podnoszą, że ławnicy nie należą do tradycji litewskiego systemu prawnego – zostali wprowadzeni w okresie sowieckim, stąd uznają ich za ciało obce. W ich ocenie przywrócenie ławników wydłużyłoby postępowania sądowe.

PODCASTY I GALERIE