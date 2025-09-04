Departament Migracji apeluje o zaostrzenie kontroli nad zagranicznymi studentami

Zgodnie z komunikatem, w tym roku wzrosła liczba przypadków, w których cudzoziemcy starają się uzyskać pozwolenie na pobyt w Litwie na podstawie studiów, mimo że rzeczywisty cel ich przyjazdu nie ma nic wspólnego z nauką.

Podczas kontroli litewskich uczelni wyższych specjaliści Departamentu Migracji odkryli, że niektóre instytucje edukacyjne pośredniczyły w wydawaniu zezwoleń na pobyt tymczasowy dla osób, które rozpoczęły naukę w trybie zdalnym, a takie pozwolenie nie było wymagane. Dzięki temu cudzoziemcy mogli przyjechać do strefy Schengen i podjąć inne działania niż studia.

Ponadto, wykryto, że niektóre uczelnie oferują cudzoziemcom korzystne warunki zmiany kierunku studiów, co prowadzi do sytuacji, gdzie studenci, którzy normalnie kończyliby studia po czterech latach, spędzają w Litwie pięć, sześć lat lub dłużej. W takich przypadkach faktycznym celem przyjazdu takich osób do Litwy nie są studia, ale próba legalizacji pobytu w strefie Schengen.

Kiedy dochodziło do kontroli, odkryto również przypadki, w których studenci, którzy nie osiągnęli wymaganej liczby punktów, byli przenoszeni na wyższy rok lub zmieniali kierunek studiów. Departament Migracji zauważa, że takie decyzje mogą być podejmowane przez uczelnie w zamian za zapewnienie, że tacy studenci nadal będą płacić czesne.

W trakcie kontroli okazało się również, że niektóre uczelnie nie przeprowadzają rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, a wybór studentów odbywa się jedynie na podstawie dokumentów. Ponadto, część studentów dostarczała jedynie ogólne, szablonowe informacje, nie potrafiąc odpowiedzieć na podstawowe pytania, co budziło wątpliwości co do ich zdolności do nauki w języku angielskim.

W niektórych przypadkach studenci starający się o studia na Litwie przedstawiali sfałszowane dokumenty tożsamości. Wykryto także przypadek, w którym uczelnia przyznała stopień magistra cudzoziemcowi, który przedstawił pracę dyplomową napisaną przez inną osobę.

Zgodnie z danymi Departamentu Migracji, po wzmocnieniu procedur kontrolnych, znacznie wzrosła liczba decyzji o unieważnieniu zezwoleń na pobyt czasowy w związku ze studiami. W 2023 roku anulowano 104 takie zezwolenia, w 2022 roku było to 525, a w 2023 roku, do września, już 780. Ponadto, wzrosła liczba przypadków, w których anulowano zezwolenie na pobyt po stwierdzeniu, że cudzoziemiec w ogóle nie przyjechał na studia. W 2023 roku takich przypadków było sześć, w tym roku już 107.

W związku z powyższymi danymi Departament Migracji apeluje do uczelni o wzmocnienie procesu selekcji obcokrajowców, odpowiedzialne sprawdzanie informacji udzielanych przez kandydatów, oraz dokładne weryfikowanie tożsamości, danych i dokumentów, aby uniknąć fałszerstw. Uczelnie powinny również na bieżąco informować departament o studentach, którzy nie przyjechali lub przerwali studia, a także dostarczać dokładne informacje o postępach w nauce i liczbie zdobytych punktów, oraz odpowiedzialnie prowadzić dane w rejestrze studentów.

Zgodnie z danymi, obecnie na Litwie przebywa 9009 cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt czasowy w związku z nauką.

Na podstawie danych z ostatnich dwóch lat, liczba studentów z Indii wzrosła trzykrotnie – z 568 w 2023 roku do 1539 w 2023 roku. Liczba studentów z Pakistanu wzrosła z 100 do 1039, a z Bangladeszu z 32 do 557. Na Litwie przebywają również cudzoziemcy z Białorusi (924) i Ukrainy (725).