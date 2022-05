Deklaracja w sprawie uprowadzania ukraińskich dzieci przez Rosję

Dokument zostanie skierowany do ONZ, UNICEF i innych organizacji międzynarodowych.

Od początku wojny dziesiątki tysięcy dzieci zostało przymusowo deportowanych z Ukrainy do Rosji lub terytoriów kontrolowanych przez Federacje Rosyjską – oznajmiła minister Maryna Lazebna.

„Na podstawie informacji, które posiadamy, ponad 100 tys. dzieci zostało deportowanych na terytorium Federacji Rosyjskiej lub na tereny niekontrolowane, głównie do miasta Donieck” – oznajmiła na wspólnej konferencji prasowej ukraińska minister ds. polityki społecznej Maryna Łazebna.

Według niej – ok. 600 dzieci wywieziono z Mariupola.

Według minister Ukraina usiłuje sprowadzić dzieci z powrotem do kraju, jednak działania wojenne to utrudniają, dlatego zwrócono się o pomoc do innych państw. Ponadto los ok. tysiąca dzieci i ich rodziców nie jest znany.

W opinii minister Lazebnej, podpisany manifest jest próbą zakomunikowania światu, że należy przestrzegać norm międzynarodowych.