Deklaracja o ustanowieniu polsko-litewskiej Rady Prezydenckiej

Przywódcy obu krajów podpisali deklarację o ustanowieniu polsko-litewskiej Rady Prezydenckiej.

Andrzej Duda wskazywał, że jego wizyta na Litwie ma wymiar symboliczny – m.in. przypada na okres powyborczy na Litwie, kiedy dochodzi do zmiany władzy i formowania rządu. – Myślę, że należy to odczytywać w ten sposób, że ta wizyta się odbywa, ponieważ relacje polsko-litewskie są niezależne od zmian na litewskiej scenie politycznej. Podobnie, jestem przekonany, są niezależne od zmian na polskiej scenie politycznej – mówił. Podkreślał, że są to relacje dobrosąsiedzkie i przyjazne, to relacje dwóch narodów związanych wielką wspólną historią.

Andrzej Duda spotkał się również z Marszałek Sejmu Republiki Litewskiej Viktoriją Čmilytė-Nielsen, a także z okazji 500. rocznicy urodzin króla Zygmunta Augusta wystąpił w parlamencie litewskim. – Dzisiejsza uroczystość jest dowodem, że nie tylko z dumą pamiętamy o najświetniejszych chwilach naszej historii, ale potrafimy też wyprowadzać z nich energię do budowania jak najlepszej przyszłości – akcentował.

,,W 500. rocznicę urodzin króla Zygmunta Augusta spotykamy się w Sejmie. „Wolni z wolnymi, równi z równymi“. Te słowa są syntezą Unii Lubelskiej – wielkiego dzieła politycznego i cywilizacyjnego, inspiracją dla obu naszych narodów, dla naszego regionu i dla całej Europy” – podkreślił Andrzej Duda.

Žygimanto Augusto 500-ųjų gimimo metinių proga susitinkame @LRSeimas. „Laisvi su laisvais, lygūs su lygiais“. Šie žodžiai yra Liublino unijos – didžiojo politinio ir civilizacijos kūrinio – kvintesencija, įkvėpimas mūsų tautoms, mūsų regionui ir visai Europai. pic.twitter.com/tJA6rKCKoW — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) November 17, 2020

W środę Prezydenci zainaugurują obrady forum gospodarczego, którego uczestnicy w formule telekonferencji będą omawiać sposoby na zniwelowanie negatywnych skutków pandemii koronawirusa dla gospodarek Polski i Litwy.