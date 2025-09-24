Decyzja rządu zgodna z UE: tymczasowa ochrona dla Ukraińców wydłużona

– „UE podjęła decyzję o przedłużeniu terminu do 4 marca 2027 r., rządowym rozporządzeniem proponuje się zrobić to samo na Litwie” – powiedział podczas posiedzenia gabinetu pełniący obowiązki premiera Rimantas Šadžius.

Mniej formalności dla uchodźców i urzędów



Jak informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (VRM), Departament Migracji rejestruje codziennie 30–40 nowych wniosków o zezwolenie na pobyt na podstawie tymczasowej ochrony (dla osób, które nie mogą wrócić do kraju pochodzenia). Obecnie wydawane dokumenty są ważne do marca przyszłego roku; po wejściu w życie decyzji zyskają dodatkowy rok ważności. Ma to zmniejszyć obciążenia administracyjne po stronie uchodźców i urzędników oraz rozładować kumulację wniosków przed 4 marca 2026 r.

Język litewski – bez obowiązku dla osób z ochroną



Przedłużenie tymczasowej ochrony automatycznie wydłuży okres, w którym pracujący na Litwie cudzoziemcy objęci tym statusem nie muszą spełniać wymogu znajomości języka litewskiego. Rząd już w lipcu zdecydował, że ten obowiązek nie będzie stosowany wobec uchodźców z Ukrainy tak długo, jak długo przysługuje im tymczasowa ochrona.

Zakres praw i skala wsparcia



Tymczasowa ochrona to specjalny instrument pomocy dla osób zmuszonych do opuszczenia kraju z powodu nadzwyczajnych okoliczności. We wszystkich państwach UE przysługują im te same prawa: pobyt, możliwość zatrudnienia i uzyskania mieszkania, opieka medyczna, wsparcie socjalne oraz dostęp dzieci do edukacji. Na Litwie z ochrony korzysta obecnie 47,6 tys. osób.

Rehabilitacja dla dzieci przymusowo wywiezionych



Rząd postanowił także stworzyć możliwość świadczenia na Litwie rehabilitacji medycznej oraz dodatkowych usług psychiatrii dzieci i młodzieży dla nieletnich, którzy zostali przymusowo wywiezieni z Ukrainy do Rosji, a następnie powrócili do Ukrainy. Dzieci mają być kierowane do placówek stacjonarnej rehabilitacji, a osobom towarzyszącym zapewnione zostaną zakwaterowanie i wyżywienie.



Założenia: ok. 150 nieletnich i opiekunów rocznie; koszt roczny ok. 400 tys. euro. W tym roku planowane jest przyjęcie do 30 osób z opiekunami, z refundacją do 100 tys. euro ze środków pożyczkowych przeznaczonych na pomoc ofiarom rosyjskiej agresji wobec Ukrainy – o ile nie zostaną znalezione inne źródła finansowania. W przyszłym roku rząd zakłada wykorzystanie środków programów funduszy UE 2021–2027 lub pozyskanie innych źródeł.