Dania rezygnuje ze szczepionek AstraZeneki. Litwa i Łotwa proszą o ich przekazanie

Premier Litwy Ingrida Šimonyte powiedziała, że gdyby Dania rozważyła możliwość przekazania zgromadzonych zapasów szczepionek AstraZeneki, to Litwa chętnie by je przyjęła. Zapewniła, że w jej kraju znajdzie się wielu chętnych do tego, aby zaszczepić się tym preparatem.

„Gdyby dodatkowa szczepionka AstraZeneca została otrzymana z Danii, prawdopodobne jest, że na Litwie rozpoczęłyby się masowe szczepienia” – powiedział minister zdrowia Arūnas Dulkys.

„W zależności od sytuacji a jednocześnie jest bardzo prawdopodobne, że będziemy mieć i inne szczepionki do szczepień grup priorytetowych, to jest całkiem prawdopodobne, że rozpoczniemy masowe szczepienia” – powiedział A. Dulkys podczas rządowej godziny w Sejmie. Według niego możliwe byłoby zaszczepienie wszystkich, którzy uważają, że „ogólne korzyści ze szczepionki przewyższają ryzyko, umożliwiając jak największej liczbie mieszkańcom powrót do normalnego życia”.

Szefowa litewskiego rządu poinformowała, że z podobną prośbą do Danii wystąpiła już Łotwa. Chęć odkupienia od Danii dawek szczepionki brytyjsko-szwedzkiego koncernu ogłosił wcześniej także wicepremier, szef MSW Czech Jan Hamaczek.

Duńskie władze poinformowały wczoraj, że rezygnują ze stosowania szczepionek koncernu AstraZeneca. Podkreśliły, że podjęcie takiej decyzji jest możliwe dzięki dobrej sytuacji epidemicznej w kraju i dostępności innych preparatów.

– W Danii dostępne są inne szczepionki, a epidemia jest pod kontrolą – uzasadnił decyzję dyrektor Duńskiej Rady ds. Zdrowia Soeren Brostroem.

Jednocześnie przedstawicielka Duńskiej Agencji Leków poinformowała, że zgadza się z opinią Europejskiej Agencji Leków i uważa, że szczepionki AstraZeneki mają więcej zalet niż wad.

Na podst. pr24.pl, BNS