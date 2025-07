Dainius Babilas: „Litewski należy wzmacniać bez nienawiści i podziałów”

– „Rosyjski to nie tylko język cudzoziemców przybyłych do Litwy i posiadających tu pozwolenie na pobyt, ale także ojczysty język rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie” – napisano w komunikacie Departamentu.

To reakcja na dyskusje o używaniu rosyjskiego w przestrzeni publicznej.

„Wzmacniajmy litewski, ale bez nienawiści”

Dyrektor departamentu Dainius Babilas zaapelował, aby politycy, urzędnicy, organizacje pozarządowe i media komunikowały się odpowiedzialnie.

– „Chcemy, aby dążenie do wzmocnienia języka litewskiego nie stało się pretekstem do siania nienawiści i tworzenia podziałów, które osłabiają państwo i społeczeństwo obywatelskie” – powiedział Babilas.

Departament przypomina, że ustawa o mniejszościach narodowych gwarantuje prawo do swobodnego używania swojego języka, a Konstytucja mówi o potrzebie pielęgnowania zgody narodowej oraz o prawie obywateli należących do mniejszości do zachowania swojego języka, kultury i tradycji.

Rosyjski w przestrzeni publicznej i kwestie nauki litewskiego

Jak zaznacza Babilas, więcej rosyjskiego słychać obecnie na Litwie, bo używają go nie tylko cudzoziemcy, ale też miejscowi Rosjanie, staroobrzędowcy czy turyści.

– „Część tych osób wybiera rosyjski nie dlatego, że nie zna litewskiego, ale dlatego, że akurat w tym momencie łatwiej im rozmawiać w ojczystym języku. Możemy, a czasem musimy być bardziej wymagający wobec osób mieszkających tu dłużej i nadal nieznających litewskiego, ale fundamentalnie ważne jest, by robić to bez nienawiści i obrażania” – podkreślił Babilas.

Prawo, wyjątki i wyzwania

W ubiegłym roku Sejm zobowiązał cudzoziemców świadczących usługi bezpośrednio mieszkańcom do posiadania podstawowej znajomości litewskiego. Przepisy miały wejść w życie w 2025 r., jednak na początku lipca rząd zdecydował, że ukraińscy uchodźcy wojenni będą z tego obowiązku zwolnieni przynajmniej przez kolejne pół roku lub do czasu wygaśnięcia ich statusu ochrony tymczasowej (obowiązuje on do 4 marca 2026 r.).

Ministerstwo Edukacji, Nauki i Sportu przyznaje, że istnieją praktyczne problemy z organizacją nauki litewskiego i państwowych egzaminów dla cudzoziemców.

Eksperci językowi i przedstawiciele uczelni apelowali w maju, by nie odkładać wymogu znajomości języka i wykorzystać ich kompetencje w nauczaniu litewskiego. Jak wskazują, ministerstwo powinno uznać wydawane przez uczelnie certyfikaty.

Obecnie jedyną akredytowaną instytucją mającą prawo egzaminować cudzoziemców z litewskiego jest Narodowa Agencja Edukacji.