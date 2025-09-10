D. Šakalienė: zdarzenia w Polsce to sygnał eskalacji konfliktu

„To, co wydarzyło się w Polsce, jest pewną eskalacją tej sytuacji, biorąc pod uwagę, że bardzo szybko rośnie liczba rosyjskich środków ofensywnych wykorzystywanych przeciwko Ukrainie” – w wywiadzie dla LRT powiedziała szefowa litewskiego resortu ochrony kraju, Dovilė Šakalienė. „Ponieważ rośnie produkcja przemysłu wojennego Rosji, spodziewamy się wzrostu liczby incydentów” – dodała.

Wcześniej dowództwo polskich sił zbrojnych poinformowało, że w odpowiedzi na rosyjskie ataki mobilizowana była polska oraz sojusznicza aviacja.

D. Šakalienė zapowiedziała, że planuje w środę rano porozmawiać o sytuacji z ministrem obrony Polski.

„Otrzymujemy ten sam obraz powietrzny NATO co Polska, oczywiście nie możemy teraz ujawniać szczegółów, ile dokładnie i co dokładnie widzimy” – powiedziała Šakalienė.

Redakcja ZW.LT przypomina, że Wojsko Litewskie i inne służby monitorowały sytuację związaną z rosyjskimi atakami na Ukrainę, uruchamiając system ostrzegania ludności.

Rosyjskie drony i rakiety w trakcie trwającej ponad trzy i pół roku wojny wielokrotnie naruszyły przestrzeń powietrzną państw NATO: Łotwy, Litwy, Polski i Rumunii.

W ubiegłym miesiącu Warszawa poinformowała, że rosyjski wojskowy dron wleciał do jej przestrzeni powietrznej i eksplodował na polu wschodniej Polski. Incydent ten Polska określiła jako prowokację.