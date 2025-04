D. Šakalienė: ocena wojskowa lokalizacji nowego poligonu jest już zakończona

„Zasadniczo zakończyliśmy ocenę potrzeb armii – gdzie z punktu widzenia wojskowego byłoby najefektywniej ulokować teren poligonowy, jaka powinna być jego powierzchnia i do jakich celów miałby służyć – zarówno do strzelania bojowego, jak i do ćwiczeń manewrowych. Wszystko to zostało już ocenione” – powiedziała minister ochrony kraju Litwy, Dovilė Šakalienė.

Obecnie opracowywany jest pakiet propozycji dla samorządów, mający przewidzieć pewne korzyści dla regionu, na którego terenie powstałby poligon.

„Myślimy o tym nie tylko w kontekście nowych poligonów, ale także tam, gdzie już one istnieją – aby nie stosować podwójnych standardów. Korzyści dla samorządów z posiadania poligonu powinny być oceniane jednakowo, oprócz głównej korzyści, jaką jest bezpieczeństwo i możliwość szkolenia naszej armii” – dodała minister Šakalienė.

Jak podała agencja BNS, w związku z rosnącą liczbą sojuszniczych żołnierzy, poborowych i rezerwistów oraz zakupami nowego sprzętu wojskowego, litewski system obrony narodowej poszukuje miejsca na nowy poligon o wielkości brygady.

Wiceminister ochrony kraju, Orijana Mašalė informowała, że zidentyfikowano 14 potencjalnych lokalizacji. Premier Gintautas Paluckas powiedział natomiast, że poszukiwania prowadzone są w południowej Litwie.

Dwa lata temu Rada Obrony Państwa zaproponowała utworzenie na Litwie poligonu odpowiedniego do szkolenia jednostki wielkości brygady, jednak plan ten do tej pory nie ruszył do przodu.

Prezydent Gitanas Nausėda zaznaczył, że w rozmowach z samorządami o potencjalnej lokalizacji należy aktywniej przedstawiać związane z tym korzyści i rozwiewać obawy mieszkańców.

Według Dovilė Šakalienė decyzja w sprawie nowego poligonu będzie uzgadniana z samorządami.

„Oczywiście, będą również konkretne procesy, związane z omawianiem potrzeb poszczególnych samorządów i oceną oczekiwań konkretnych merów” – podkreśliła.

Jesienią ubiegłego roku Sejm zdecydował o utworzeniu nowych poligonów w rejonach Taurogów i Szylali, jednak będą one mniejsze i przeznaczone wyłącznie do ćwiczeń manewrowych.