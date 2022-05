D. Kreivys: Polskie PGNiG zarezerwowało przepustowość terminalu LNG w Kłajpedzie na 6 statków

Według ministra ładunki LNG zamówione przez PGNiG będą dostarczane nie tylko do Polski, ale także do innych krajów bałtyckich.

„Teraz widzimy na przykład, że polski dostawca gazu PGNiG zamówił już przepustowość terminalu dla 6 statków” – powiedział w czwartek w radiu LRT D. Kreivys.

„Te 6 statków niekoniecznie popłynie do Polski. Część z nich będzie sprzedawana zarówno na Litwie, jak i Łotwie, prawdopodobnie w Estonii, a nawet w Finlandii” – dodał minister.

Już w tym miesiącu do terminalu LNG w Kłajpedzie trafią pierwsze ładunki LNG przeznaczone dla PGNiG. D. Kreivys nie podał, kiedy inne ładunki przeznaczone dla polskiej firmy trafią na Litwę.

Operator terminalu LNG w Kłajpedzie Klaipėdos Nafta poinformował w połowie marca, że ​​przepustowość terminalu została w pełni zarezerwowana do 30 września, czyli do końca bieżącego roku gazowego. W tym tygodniu rozpoczęła się alokacja przepustowości terminalu na ostatni kwartał tego roku – październik – grudzień.

D. Kreivys mówi, że po uruchomieniu głównego gazociągu między Litwą a Polską (GIPL) terminal LNG w Kłajpedzie będzie nadal pracował pełną mocą, dlatego zdaniem ministra koszty utrzymania terminalu będą tańsze dla konsumentów.

„(Polska – BNS) zbuduje w Ostrołeńku dużą elektrownię gazową, na którą będzie duże zapotrzebowanie na gaz, a Polska już teraz oczekuje, że gaz będzie dostarczany z terminalu. Co to znaczy? Oznacza to, że terminal będzie nadal mocno zatłoczony, prawdopodobnie od prawie dziewięćdziesięciu do stu procent, najwyższy wskaźnik w Europie. Oznacza to, że koszty utrzymania terminalu, które ponosi każdy z naszych użytkowników, będą znacznie tańsze” – powiedział D. Kreivys.

„Część gazu popłynie do Polski, co oznacza, że ​​do terminalu będziemy mogli odebrać więcej gazu. Im więcej gazu odbierasz, tym na więcej części dzielone są koszty terminalu” – dodał minister.

Według D. Kreivisa oficjalne otwarcie gazociągu GIPL w czwartek z Litwy pozwoli mu dotrzeć do całej Europy.

„Połączenie GIPL z Polską jest bardzo ważne, bo nasz gaz będzie mógł dotrzeć do całej Europy – i Czech, a w przyszłości Ukrainy i wszystkich innych krajów. Będziemy na całym rynku, a nasz terminal będzie w pełni wykorzystany” – powiedział minister.

W czwartek pod Wilnem odbędzie się oficjalne otwarcie jednego z najważniejszych strategicznych projektów energetycznych ostatniej dekady na Litwie – głównego gazociągu między Litwą a Polską (GIPL), który ma ponad 500 km długości i o wartości ok. 500 mln EUR.