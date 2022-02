D. Kreivys: Litewski plan bezpieczeństwa energetycznego został przygotowany

„Prawdopodobnie już jesienią podjęto pierwsze kroki, by przygotować się na ewentualne problemy w energetyce. Już wtedy podjęto pierwsze kroki. Teraz, gdy sytuacja na Ukrainie nadal się eskaluje, uważamy, że potrzebne jest jeszcze bardziej szczegółowe i dogłębne planowanie i to zrobiliśmy”- powiedział Kreivys we wtorek BNS.

Według niego treść planu jest poufna i niepublikowana.

D. Kreivys potwierdził również, że istnieją oznaki możliwych zagrożeń dla bezpieczeństwa energetycznego Litwy, m.in. Marszałek Wasilewski, statek magazynowy skroplonego gazu ziemnego (SGD) rosyjskiego koncernu Gazprom, wrócił do Królewca w zeszłym tygodniu po dwuletniej przerwie.

Minister odmówił wymieniania kolejnych takich sygnałów.