D. Grybauskaitė: to, co dzieje się na Ukrainie, to również wina braku działań ze strony państw NATO

„Od początku wojny mówiłam, że nie możemy patrzeć, stać z boku i pozwalać tak brutalnemu państwu deptać, zabijać naszych sąsiadów. To w dużej mierze wina nas wszystkich, że to się teraz dzieje i że my, kraje NATO, tak wolno i niedostatecznie pomagamy w walce o tę wolność i o życie na Ukrainie” – powiedziała dziennikarzom D. Grybauskaitė w Sejmie w piątek.