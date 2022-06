Czym się zająć w weekend?

Przedstawiamy wydarzenia w ten weekend (17 – 19 czerwca):

1. Dziękuję, Islandio

Gdzie? ul. Islandijos, Kiedy? 17 czerwca (piątek)

W piątek wieczorem po raz jedenasty w Wilnie rozlegną się głośne okrzyki: Dziękuję Islandio! Dla tych, którzy nie wiedzą, Islandia była pierwszym krajem, który 11 lutedo 1991 roku uznał niepodległość odrodzonej Litwy. Data imprezy, która stała się już tradycją, została również wybrana nieprzypadkowo – 17 czerwca mieszkańcy kraju będą świętować swoje święto narodowe.

2. Europejskie Dni Archeologii

Gdzie? W różnych miastach Litwy, Kiedy? 17 – 19 czerwca (piątek – niedziela)

Siedem wystaw, szesnaście programów edukacyjnych, różnorodne wykłady, intrygujące prezentacje – to wszystko zaoferuje w dniach 17-19 czerwca dwadzieścia litewskich muzeów i instytucji, które przyłączyły się i świętują Europejskie Dni Archeologii.

3. Targ ziołowy

Gdzie? Więzienie Łukiszki 2.0, Kiedy? 18 czerwca (sobota)

Odrodzona w XX w. wileńska tradycja – Targ Ziołowy – 18 czerwca zaprosi Was ponownie na obchody przesilenia letniego, gdzie koncerty zorganizują Rokas Kašėta i zespół „Strings Of Earth Orchestra”!

Na kilka dni przed magiczną nocą świętojańską, zioła i inne rośliny ujawniają swoje najlepsze właściwości, więc jest to najlepszy czas, aby cieszyć się dziką przyrodą i dbać o jej dary. Na targu zielarskim tradycyjnie sprzedawane będą zioła, kwiaty, przyprawy, naturalne produkty do pielęgnacji ciała, wyroby kulinarne i wyroby sztuki ludowej.

4. Festiwal filmu i sportu

Gdzie? Boisko sportowe przy ul. Kaukysos, Kiedy? 19 czerwca (niedziela) o godz. 13:00

Samorząd Wileński i instytucja „Wilno Aktywne” w niedzielę 19 czerwca o godz. zaprasza Ukraińców i mieszkańców stolicy mieszkających obecnie w Wilnie na festiwal filmowo-sportowy na boisku sportowym Kaukysa.

5. Gaudeamus

Gdzie? Park Górny, Kiedy? 19 czerwca (niedziela) o godz. 19:00

Przychodzimy, aby kontynuować tradycję! Wielki uroczysty koncert 19 czerwca. 17:00 W Wileńskim Górskim Parku. W koncercie bierze udział 3000 wykonawców – chórzystów, tancerzy, muzyków – z Litwy, Łotwy i Estonii. Wstęp wolny!

6. 8 Festival 2022

Gdzie? Więzienie Łukiszki 2.0, Kiedy? 17 – 19 czerwca (piątek – niedziela)

Jest to trzydniowy festiwal w mieście dla prawdziwych melomanów. Zaplanuj najlepszy letni weekend w Wilnie. Symboliczne jest to, że jego lokalizacja to Więzienie Łukiszki 2.0. 17-19 czerwca odrodzony kompleks więzienny będzie pełen ikon dzisiejszej muzyki, przyszłych gwiazd i szczęśliwych ludzi.

7. 5×5 Centric Relay Run

Gdzie? Park na Zakrecie, Kiedy? 18 czerwca (sobota) o godz. 12:00

Ponieważ wiemy, że RUN IS FUN – i udowodniliśmy to już w zorganizowanych biegach sztafetowych dla osób o podobnych poglądach, współpracowników, przyjaciół, sąsiadów i grup z innych społeczności.

Dążymy do tego, aby stać się główną masową i ekologiczną sztafetą w miastach, gdzie ważne jest nie tylko ILE biegasz, ale JAK i CO zachęci Cię do wspólnego biegania.

8. Dzień Przyjaciół

Gdzie? Łąka przy Białym Moście, Kiedy? 18 czerwca (sobota) o godz. 11:00

Największa bezpłatna impreza dla dzieci ukraińskich i litewskich, Dzień Przyjaciół, będzie trwać przez pięć kolejnych weekendów pod Białym Mostem w Wilnie. Na dzieci i ich rodziców czekać będą nie tylko koncerty najsłynniejszych litewskich wykonawców, ale także rozrywki sportowe, park trampolin i darmowe przysmaki.

9. Festiwal LRDT „Terytorium Słowa”

Gdzie? Litewski Rosyjski Teatr Dramatyczny w Wilnie, Kiedy? 17 – 19 czerwca (piątek – niedziela)

Litewski Rosyjski Teatr Dramatyczny (LRDT) zaprasza widzów na drugi rok festiwalu poetyckiego Terytorium Słowa. Różnorodne wydarzenia na festiwalu i imprezy dla całej rodziny będą zachwycały wilnian i gości przez cały weekend. Część wydarzeń jest bezpłatna.