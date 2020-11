Czy tegoroczna zima zaskoczy nas śniegiem?

W najbliższym czasie dana pogoda na Litwie będzie spowodowana cyklonem. W sobotę (28) w nocy ma być pochmurno z krótkimi przejaśnieniami. W niektórych regionach pojawią się opady, głównie deszczu i śniegu. Bardziej sucho powinno być na Żmudzi.

Jezdnie możliwie będą pokryte cieńką warstwą lodu, a wiatr północno-zachodni osiągnie 6-11 m/s. Temperatura tej nocy spadnie od -3 do 2 stopni Celsjusza.

„Dominujący rodzaj opadów w weekend i w przyszłym tygodniu to śnieg w połączeniu z deszczem. Wskazuje to na to, że na Litwie powstanie pierwsza pokrywa śnieżna. Na początku przyszłego tygodnia w niektórych regionach może ona przekroczyć nawet 10 cm. Prawdopodobnie nie będzie to długotrwała pokrywa śnieżna, gdyż musiałaby trwać co najmniej 20 dni, a bez odpowiednio niskiej temperatury jest to niemożliwe” – twierdzi synoptyk Gintautas Stankūnavičius.