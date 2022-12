Czy jest możliwość, że strajk kierowców zakończy się w najbliższym czasie?

Możliwość zakończenia strajku w tym tygodniu lider związku określa jako niską.

Według niego, sobotnie rozmowy związkowców i administracji spółki nie przyniosły rezultatu, ponieważ kierownictwo zakładu odrzuciło propozycje kierowców.

Mer Wilna Remigijus Šimašius poinformował na Facebooku, że samorząd i kierownictwo spółki przewozowej są gotowe do podpisania układu zbiorowego po piątkowych negocjacjach, ale jest to niemożliwe ze względu na nowy postulat przedstawiony przez związek zawodowy w sobotę o wypłatę połowy wynagrodzenia dla strajkujących robotników.

Według niego nowy postulat jest trudny do spełnienia z kilku powodów: kodeks pracy nie przewiduje wypłaty wynagrodzenia strajkującym pracownikom, byłoby to niesprawiedliwe w stosunku do pracowników niestrajkujących, wypłaty dla strajkujących miałyby istotne negatywne konsekwencje finansowe.

W poniedziałek minie dwa tygodnie od rozpoczęcia strajku kierowców stołecznej komunikacji miejskiej.