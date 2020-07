Czy Litwini zrezygnują ze starych aut?

Nowy podatek od emisji spalin wywołał też wiele dyskusji o wiarygodności obliczania CO2, mimo to nawyki zmotoryzowanych trudno będzie zmienić. Eksperci zauważają, że auta z silnikiem diesla pozostaną popularne.

Nie zważając na to, że podatek pobierany jest od początku lipca, nadal w bazie danych Regitry brakuje wielu modeli samochodów. Często kierowcy mają wątpliwości co do słuszności naliczania opłaty. Nieraz jest to kwota rzędu 150 euro.

Litewscy kierowcy jeżdżą jednymi z najstarszych aut w Europie. Średni wiek samochodu na Litwie wynosi 15 lat.

Na podst. TV3