Członkowie Sejmu będą szkoleni do pracy zdalnej

Przewodnicząca Parlamentu wprowadziła dzisiaj zmiany w statucie Sejmu, które zezwalają na zdalną pracę Sejmu.

„Konieczne jest szkolenie członków Sejmu przed przejściem do pracy w trybie zdalnym. Z pewnością mielibyśmy od jednej do dwóch sesji, w których zostałyby wyjaśnione wszystkie niuanse” – powiedziała Viktorija Čmilytė-Nielsen.

„Sejm nie może być instytucją, najpowolniej dostosowującą się do wyzwań teraźniejszości” – stwierdziła.

„Żyjemy w XXI wieku, parlamenty z wielu sąsiednich krajów już przeszły na tryb zdalny, więc myślę, że możemy przejść i my” – oznajmiła dzisiaj przewodnicząca Parlamentu.

„Jest to sposób na otwarcie drogi do pracy zdalnej Sejmu. Co więcej, będziemy dążyć do jak najdoskonalszych rozwiązań technicznych” – dodała.

Nowe zmiany statutu Sejmu przygotowała specjalna grupa robocza Kancelarii Sejmu.