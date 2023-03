Członkowie rodziny mogą zapisać swoje dzieci czy dziadków do lekarza online

„Liczba rejestracji w systemie informacyjnym wzrosła ponad dwukrotnie w ciągu roku, co oznacza, że ​​coraz więcej osób zapisuje się na konsultację lekarską online. Nawet ci, którzy nie korzystają z komputera, mają taką możliwość – mogą zostać zarejestrowani przez innych. Wystarczy raz udzielić pełnomocnictwa, a członka rodziny lub inną osobę będzie można zarejestrować szybko i wygodnie” – mówi Vilma Telyčėnienė, kierownik Działu Rozwoju Zasobów Informacyjnych Systemu Zdrowia przy Ministerstwie Zdrowia.

System rejestracji pacjentów można znaleźć pod linkiem: Paciento portalas (esveikata.lt)

Uzyskać dostęp do systemu rejestracji można również poprzez zalogowanie się na swoje konto na portalu esveikata.lt. Może to zrobić każda pełnoletnia osoba posiadająca adres e-mail, bankowość, podpis mobilny lub inny elektroniczny środek identyfikacji. Dostęp do kont osób nieletnich mają ich rodzice lub prawni opiekunowie.

Jeżeli osoba pełnoletnia nie posiada elektronicznego środka identyfikacji, nie korzysta z komputera lub z innych przyczyn nie może uzyskać dostępu do portalu e-sveikata, może zwrócić się do innej osoby o reprezentowanie jej w systemie informacyjnym. Można to zrobić na dwa sposoby:

poprosić swojego lekarza rodzinnego o udzielenie prawa na reprezentację;

przyjść do najbliższego działu obsługi klienta Centrum Rejestracji i złożyć odpowiedni wniosek.

Reprezentację można również utworzyć samodzielnie, wybierając pozycję menu „Mano atstovai” na swoim koncie e-sveikata. Tworząc reprezentację, trzeba podać imię, nazwisko i numer PESEL osoby, która będzie reprezentować pacjenta.

System informacyjny jest wygodnym narzędziem umożliwiającym rejestrację zarówno na konsultacje lekarza rodzinnego, jak i lekarza specjalisty. Po zalogowaniu do systemu pacjent widzi terminy wizyt swojego lekarza rodzinnego, a w przypadku konieczności konsultacji lekarskiej ze specjalistą system poda pełną listę placówek i specjalistów na podstawie wybranych kryteriów, ze skierowaniem lekarskim lub bez. Widząc rzeczywistą dostępność lekarzy specjalistów, pacjent może wybrać placówkę, w której szybciej trafi do lekarza.

Źródło: SAM