„Czas ciszy i oczekiwania na zmartwychwstanie Jezusa”. Dziś Wielka Sobota

Dlatego tradycją Wielkiej Soboty jest poświęcenie pokarmów. Jest to chleb – na pamiątkę tego, którym Jezus nakarmił tłumy na pustyni, mięso – na pamiątkę baranka paschalnego, którego spożywał Jezus z uczniami w Wieczerniku oraz jajka, które symbolizują nowe życie.

Ksiądz doktor Maciej Będziński, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce zaznacza, że jest to wyraz naszego czuwania w gotowości na przyjście Jezusa. – Jesteśmy wszyscy powołani do oczekiwania na zmartwychwstanie i powtórne przyjście Jezusa, musimy być na to gotowi, by nas to nie zaskoczyło, dlatego trwajmy wszyscy oczekując niedzieli wielkanocnej – dodaje.

Wielkanoc zaczyna się już w sobotę po zachodzie słońca. Późnym wieczorem odprawiana jest Msza Wigilii Paschalnej, należąca już do liturgii Niedzieli Wielkanocnej.