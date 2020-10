Cytacka: Bez tych naruszeń partia przekroczyłaby 5 proc. próg wyborczy

,,Podstawowym powodem dzisiejszego spotkania są wyniki wyborów i cały proces wyborczy. Na jaw wychodzi coraz więcej faktów, rażących naruszeń, które miały miejsce w czasie wyborów. AWPL-ZChR już złożyła skargę m.in. w sprawie naruszeń zasad agitacji. Główna Komisja Wyborcza odsunęła od stanowiska przewodniczących dwóch lokali wyborczych, co świadczy, że rzeczywiście proces wyborczy nie był przejrzysty” – rozpoczął konferencję prasową minister komunikacji Jarosław Narkiewicz.

Fot. BNS/Žygimantas Gedvila



,,Niejednokrotnie byłam obserwatorem na wyborach i nie mogłam uwierzyć, że takie rzeczy mogą się dziać, że może dochodzić do tak dużych naruszeń. Najwięcej nieścisłości jest w Wace Trockiej, gdzie znaleziono aż 4,39 proc. nieważnych kart do głosowania czyli 603 kart. W Wace Trockiej w skrzynce do głosowania znaleziono o 266 więcej kart niż było wydanych. Bez tych naruszeń partia przekroczyłaby 5 proc. próg wyborczy” – zauważyła Renata Cytacka, kandydatka z ramienia AWPL-ZChR.

Fot. BNS/Žygimantas Gedvila



Artūras Skardžius, który również startował w okręgu wyborczym Ponary-Grzegorzewo, także zwrócił uwagę na naruszenia. Jak powiedział, do dzisiaj mamy wiele pytań, nie mamy ostatecznego wyniku wyborów w tym okręgu, jest wiele nieważnych kart do głosowania. Byłoby rozsądne przeliczenie od nowa. GKW powinna wyjaśnić, dlaczego dochodzi do fałszerstw. Skąd jest tyle kart wyborczych bez pieczątek? Wyborcy oddali głos, a się okazuje, że te głosy są nieważne, bo na kartach nie ma pieczątki. GKW powinna wyeliminować swoje słabe punkty – zauważył.

Fot. BNS/Žygimantas Gedvila

,,Niczym się nie różnimy od niedemokratycznego państwa. Wyniki nie są przejrzyste. To już przestępstwo kryminalne. Organy śledcze powinny tym się zająć. Trzeba sprawdzić, czy to miało miejsce w całym kraju, czy tylko się przytrafiło w jednym okręgu. Fałszerstwo jest na coraz większą skalę i nikt nie jest w stanie nad tym zapanować” – dodał Skardžius.

Jarosław Narkiewicz uważa, że wszystkie wspomniane naruszenia mogły być zawczasu zaplanowane. Również wątpliwości co do przejrzystości, jego zdaniem, budzi głosowanie za granicą.

,,Żądamy przeliczenia głosów we wszystkich okręgach wyborczych i anulowania wyników w okręgu Ponary-Grzegorzewo” – zaznaczył J. Narkiewicz.

Według danych GKW, AWPL-ZChR w wyborach sejmowych zdobyła 4,80 proc. głosów.