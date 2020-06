Coraz więcej międzynarodowych połączeń z Wilna

Loty z Wilna do Larnaki i z powrotem będą odtąd się odbywały w poniedziałki i piątki, podano na oficjalnej stronie internetowej spółki Wizz Air.

Z kolei SAS z Wilna do Kopenhagi w czerwcu będzie lata codziennie, za wyjątkiem sobót, z Połągi natomiast – w poniedziałki, środy, piątki i niedziele. Od lipca liczba lotów ma wzrosnąć. W ubiegłym tygodniu rząd zezwolił na wznowienie regularnych lotów na Cypr, do Grecji, Chorwacji, Włoch, Hiszpanii i Irlandii oraz lotów powrotnych z tych krajów. Wcześniej zezwolono na wznowienie lotów z Litwy do Francji, Danii, Finlandii, Niemiec, Holandii, Norwegii, Estonii i na Łotwę.

Autobusy „Lux Express” z Wilna do Warszawy wyjadą w poniedziałek wieczorem o godzinie 22.30 i dotrą do Warszawy następnego dnia rano o godzinie 6.00.

Z Warszawy pierwszy autobus „Lux Express” wyjedzie we wtorek o gdzinie 23.45, do Wilna dotrze o godzinie 9.00 rano.

22 maja „Lux Express” częściowo wznowił rejsy w krajach bałtyckich.

Wcześniej międzynarodowy przewoźnik pasażerski „Ecolines“ poinformował o planach wznowienia od 15 czerwca podróży z Rygi do Berlina. Autobusy tej relacji będą się zatrzymywały w Wilnie, Kownie, Mariampolu, Suwałkach, Augustowie, Białymstoku i w Warszawie.

„Ecolines” wznawia również rejsy Pragi, przez Warszawę i Wrocław. Trasa będzie dostępna od 18 czerwca, a połączenia autobusami będą odbywać się codziennie z Wilna, Kowna i Poniewieża.