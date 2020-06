Największą popularnością wśrod kandydatów cieszą się zawody sektora usług, zdrowia i inżynerii.

Rekrutacja do szkół zawodowych potrwa do 7 sierpnia. Tegoroczni maturzyści mogą się rejestrować do 12 sierpnia. Rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona w dniach 15 – 26 sierpnia.

W roku bieżącym do zawodówek ma być przyjętych 10 610 nowych uczniów.