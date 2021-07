Co posiada prezydent, premier i marszałek Sejmu? VMI publikuje deklaracje majątkowe

W swoim oświadczeniu majątkowym prezydent Gitanas Nausėda podaje, że wartość jego domu mieszkalnego wynosi 263 500 euro, a także, że jest właścicielem działek o wartości 95 250 euro. Prezydent ma oszczędności w wysokości 20 444 euro i zadeklarował niespłaconą pożyczkę w wysokości 80 204 euro.

Premier Ingrida Šimonytė zadeklarowała, że ​​wartość posiadanych mieszkań w blokach wynosi 90 tys. euro, a domów mieszkalnych (części domów) 140 tys. euro. Premier posiada działki o wartości 24 500 euro. Posiada również samochody o wartości 20 000 euro. Oszczędności pani premier wynoszą 3 125 euro, a kwota pozostających do spłaty kredytó wynosi 63 194 euro.

Marszałek Sejmu Viktorija Čmilytė-Nielsen oświadczyła, że ​​ma mieszkanie o wartości 152 200 euro i dom mieszkalny o wartości 58 950 euro. Jej deklaracja wskazuje, że ma 66 785 euro oszczędności w litewskich instytucjach finansowych i 4000 euro w instytucjach finansowych zlokalizowanych za granicą. Marszałek Sejmu zadeklarowała 21 000 euro niespłaconych pożyczek.

2021-07-13, Neeilinė Seimo sesija. 2021 m. Liepos 13 d.

„W tym roku ponad 102 tys. osób było zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych. Wynika to z zajmowanych przez nich stanowisk. Ok 101 tys. osób wykonało swój obowiązek na czas”- powiedział dziennikarzom Martynas Endrijaitis,szef VMI, dodając, że wciąż pozostaje około 1,1 tys. niezłożonych deklaracji.