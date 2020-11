Co dla Litwy oznacza zwycięstwo Joe Bidena?

Margarita Šešelgytė, dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego:

,,Po pierwsze, nasze partnerstwo pozostaje, zwłaszcza w sferze bezpieczeństwa, bo przed wyborami J. Biden mówił, że państwa bałtyckie będą w jego zasięgu i że bezpieczeństwo państw bałtyckich jest dla niego bardzo ważne. Po drugie, istnieją inne ważne elementy: porozumienie klimatyczne z Paryża, wsparcie dla prawa międzynarodowego i instytucji międzynarodowych, ważny dla niego porządek międzynarodowy oraz przywództwo Stanów Zjednoczonych w tym porządku. Jest to ważne dla nas jako małego uczestnika tej układanki”.

Margarita Šešelgytė Fot. BNS/Julius Kalinskas

,,Relacje USA z Europą są ważne. Dla nas jest korzystne, gdy są dobre, gdy nie ma podziałów, gdy USA i Europa idą w parze. To bardzo zła wiadomość dla zwolenników systemu autorytarnego. A obietnica Joe Bidena dotycząca rozpatrzenia od nowa transatlantyckiej umowy handlowej to dla nas bardzo dobra wiadomość, wyjdziemy na tym zwycięsko”.

Žygimantas Mauricas, ekonomista banku „Luminor“:

„Zwycięstwo Joe Bidena będzie miało pozytywny wpływ na handel międzynarodowy – Biden raczej nie będzie konfliktował z Unią Europejską. Z Bidenem będzie mniej niepewności”.

Žygimantas Mauricas Fot. BNS/Josvydas Elinskas

,,W sektorze energetycznym jest wiele niewiadomych. Stany Zjednoczone odgrywają coraz większą rolę w Europie w wyniku rewolucji związanej z ropą i gazem łupkowym i stały się mocnym graczem w sektorze gazowym, wypierając Rosję z rynku europejskiego. Taka strategia USA pomogła utrzymać niskie ceny ropy. Joe Biden obiecuje inwestycje w energię odnawialną. Pytanie brzmi, czy będą dotacje dla producentów ropy i gazu łupkowego. W przeciwnym razie część firm może wycofać się z rynku, co ponownie zwiększy wpływ Rosji na rynku ropy na Bliskim Wschodzie. A Litwa będzie zależna od ropy i gazu jeszcze przez 10-20 lat”.

Aleksandras Izgorodinas, ekonomista spółki „SME Finance“:

„Joe Biden opowiada się za budowaniem sojuszy, promowaniem i polepszaniem transatlantyckich więzi politycznych. Dla Europy oznacza to, że złe stosunki gospodarcze, jak za czasów Donalda Trumpa, nie będą już istnieć, a wojna handlowa prawdopodobnie dobiegnie końca. To jest dobre zarówno dla Litwy, jak i dla UE. Jeżeli eksport UE do USA wzrośnie, wzrośnie też eksport litewski. Postawa Bidena wobec zielonej energii jest również dobra dla Europy”.

Aleksandras Izgorodinas Fot. BNS/Julius Kalinskas

,,Ale jest wiele znaków zapytania. J. Biden zamierzał podnieść podatek dochodowy dla przedsiębiorstw. Oznacza to, że gdy Ameryka zacznie się odradzać po pandemii koronawirusa, firmy będą musiały wnieść do budżetu większe dochody. Kiedy amerykańskie firmy będą musiały płacić wyższe podatki, nie będą miały za co kupować od Unii Europejskiej takich towarów jak np. obrabiarki albo będą kupowały tego mniej”.