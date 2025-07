Čmilytė-Nielsen: poprzeczka odpowiedzialności politycznej została obniżona

„Bardzo niepokoi mnie fakt, że zarówno koalicja, jak i socjaldemokraci, zarówno starsi, jak i młodsze pokolenie przedstawicieli lewicowej polityki, partnerzy koalicji, prezydent, wydaje się, że obniżyli poprzeczkę odpowiedzialności politycznej do tego stopnia, że jeśli nie zasługuje na to, aby zostać wyprowadzonym w kajdankach, to nadaje się do pełnienia funkcji premiera” – w wywiadzie dla Radia LRT powiedziała liderka Ruchu Liberałów, Viktorija Čmilytė-Nielsen.