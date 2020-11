Čmilytė-Nielsen: Partnerzy koalicyjni mają stanowisko co do ministrów

„W zasadzie zdecydowaliśmy co do poszczególnych stanowisk, ale zgodziliśmy się, że jeszcze jest za wcześnie, aby wspomnieć o konkretnych nazwiskach. Wszystkie nazwiska po pewnym czasie zostaną podane do wiadomości publicznej” – powiedziała w poniedziałek rano dla radia LRT.

„Może się zdarzyć, że do końca tego tygodnia rozpowszechnimy wszelkie informacje” – dodała liderka Ruchu Liberałów.

Zgodnie z porozumieniem koalicyjnym, konserwatyści delegują premier Ingridę Šimonytė i dziewięciu ministrów, Partia Wolności będzie miała trzech ministrów, a Ruch Liberałów, który uzyskał stanowisko przewodniczącego Sejmu, dwóch ministrów.