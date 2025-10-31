Čmilytė-Nielsen: nominacja Robertasa Kaunasa na ministra ochrony kraju to „eksperyment”

– Cała „epopeja” związana z powołaniem ministra ochrony kraju pokazuje chęć socjaldemokratów do eksperymentów i brak odpowiedzialności w tej bardzo ważnej dziedzinie – powiedziała w piątek w Radiu Žinių V. Čmilytė-Nielsen.

„Rekordowy budżet, a kandydat z miesięcznym stażem w komitecie”

Polityk zwróciła uwagę, że nominacja zapada w trakcie prac nad budżetem z rekordowymi wydatkami na obronę.

– W kontekście budżetu widzimy rekordowe środki na obronę, a tymczasem socjaldemokraci proponują osobę, która przepracowała dokładnie miesiąc w Komitecie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, by odpowiadała za prawie 5 mld euro na ochronę kraju – stwierdziła.

Po ujawnieniu kandydata lider konserwatystów Laurynas Kasčiūnas uznał, że doświadczenie R. Kaunasa jest niewystarczające i wezwał prezydenta, by nie powoływał go na urząd.

„Nie trzeba być w opozycji, by to stwierdzić”

– Nie trzeba być w opozycji, by stwierdzić, że R. Kaunas nie ma wystarczającego doświadczenia w dziedzinie ochrony kraju – mówiła Čmilytė-Nielsen.

Podkreśliła, że w obecnych warunkach stabilność w resorcie jest priorytetem:

– Sytuacja geopolityczna jest skomplikowana; sprawy obrony kraju i wojskowości to fundament, na którym budujemy przyszłość państwa. Partyjny kandydat, nowa osoba, która będzie musiała włożyć ogromny wysiłek, by zdjąć z siebie cień partyjniactwa i partyjnych interesów, nie pomoże w stabilizacji tej dziedziny.

Zarzut niespełnionej obietnicy premier

Zdaniem liderki liberałów, działania socjaldemokratów zaprzeczają zapowiedzi premier Ingi Ruginienė, że otoczy się doświadczonymi ekspertami.

– Dzieje się odwrotnie. Ci, którzy są najbardziej doświadczeni i mają własne zdanie, są po cichu lub głośno odsyłani, a na ich miejsce wchodzą nowi, partyjni ludzie – oceniła.

W tym kontekście wyraziła niepokój o pozycję ministra spraw zagranicznych Kęstutisa Budrysa:

– Kęstutis Budrys jest jednym z nielicznych ministrów w tym rządzie, którzy mają znacznie większe doświadczenie niż Inga Ruginienė. Martwiłabym się – widząc tendencję usuwania bardziej doświadczonych – także o jego pozycję, zwłaszcza że otwarcie wskazał błędy popełniane przez partnerów koalicyjnych.

Co dalej z nominacją

Litewska Partia Socjaldemokratyczna (LSDP) podjęła decyzję o delegowaniu Robertasa Kaunasa na ministra ochrony kraju po czwartkowych posiedzeniach zarządu i prezydium. Premier Inga Ruginienė ma oficjalnie przedstawić jego kandydaturę prezydentowi.

Nowego szefa resortu potrzeba po odwołaniu Dovilė Šakalienė, która straciła zaufanie szefowej rządu.