„Chłopi” proponują kary za zmuszenie do przerwania ciąży

Minister zdrowia Aurelijus Veryga, przewodnicząca sejmowego komitetu zdrowia Asta Kubilienė i posłanka Vida Ačienė zarejestrowały nowelizację do Kodeksu Karnego, która przewiduje karę ograniczenia wolności albo aresztu, albo pozbawienia wolności do trzech lat dla osoby, która stosując przemoc psychiczną doprowadziła kobietę do aborcji.

Obecnie Kodeks Karny przewiduje odpowiedzialność karną dla osoby, która zmusiła kobietę do nielegalnego zabiegu przerwania ciąży.

Autorzy nowelizacji utrzymują, że doprowadzenie do aborcji jest porównywalne do przemocy w rodzinie, gdyż najczęściej kobiety decydują się na ten krok naciskane przez partnera bądź bliskich, od których czują się zależna.

Według nich, z badań wynika, że ponad 58 procent kobiet zdecydowało się na usunięcie ciąży, by zadowolić interesy innych osób, 73 procent kobiet stwierdziło, że doznało nacisku w kwestii aborcji, zaś ponad 28 procent przyznało, że dokonało zabiegu w obawie przed utratą partnera.