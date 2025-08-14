„Chłopi“ gotowi do rozmów o koalicji z socjaldemokratami

O decyzji poinformował na Facebooku przewodniczący LVŽS Aurelijus Veryga po zdalnym posiedzeniu rady partii.

„Rada LVŽS jednomyślnie postanowiła, że jeśli w niedzielę rada LSDP podejmie decyzję o zaproszeniu LVŽS do tworzenia koalicji rządzącej, LVŽS powoła grupę negocjacyjną i weźmie udział w rozmowach” – napisał A. Veryga.

Dodał, że rada upoważniła zarząd partii do powołania grupy negocjacyjnej, włączenia do niej członków frakcji sejmowej oraz ustalenia pozycji negocjacyjnych w przypadku rozpoczęcia rozmów.

Frakcja LVŽS w Sejmie pracuje wspólnie z trzema przedstawicielami Akcji Wyborczej Polaków na Litwie–Związku Chrześcijańskich Rodzin, a także z Ignasem Vėgele i Rimem Jonasem Jankūnasem, którzy startowali w wyborach razem z „chłopami”.

Decyzję w sprawie koalicji rada LSDP ma podjąć w niedzielę.

Rozmowy dotyczące nowej większości rządzącej socjaldemokraci prowadzą po ubiegłotygodniowej rezygnacji premiera Gintautasa Paluckasa. Związek Demokratów „W imie Litwy” podkreśla, że koalicja zawarta jesienią ubiegłego roku z LSDP i „Świtem nad Niemnem” („Nemuno aušra”) była błędem i nie zamierza ponownie współpracować z tą partią.

Z kolei „Świt nad Niemnem” określił demokratów mianem siły dzielącej, a wiceprzewodniczący ugrupowania Robertas Puchovičius powiedział, że to LSDP musi zdecydować, czy chce współpracować z demokratami, czy z jego partią.

A. Veryga oświadczył w środę, że z rozmów z socjaldemokratami wynika, iż widzieliby oni LVŽS w koalicji rządzącej. Sam Związek Chłopów i Zielonych – jak zaznaczył – nie ma „czerwonych linii” określających, z kim chce lub nie chce współpracować.