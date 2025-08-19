Celnicy udaremnili przemyt papierosów wart 2,5 mln euro

Podczas kontroli paczek zadeklarowanych jako filtry powietrza do silników, przeznaczonych dla jednej z wileńskich firm, celnicy odkryli papierosy. Wstępnie oszacowano, że wartość zabezpieczonego towaru wynosi około 2,5 mln euro.

Nielegalne przesyłki zatrzymano 4 i 7 sierpnia w magazynie postoju celnego na lotnisku w Wilnie. Towar przyleciał ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Turcji. Po otwarciu pudełek okazało się, że większa ich część wypełniona była paczkami papierosów „M1 Super Slims”. Łącznie przejęto około 522 tys. paczek papierosów bez banderoli.

W sprawie wszczęto dwa postępowania przygotowawcze pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Wilnie.

To już drugi w tym roku duży przemyt papierosów z Emiratów zatrzymany na Litwie. 1 marca funkcjonariusze MKT w okolicach Kowna zatrzymali ciężarówkę, w której znaleziono ponad 500 tys. paczek papierosów o wartości 2,3 mln euro. Nielegalny ładunek ukryto wśród rzekomo przewożonych do Europy Zachodniej papierowych ręczników.

W ostatnich latach Służba Kryminalna Celna wielokrotnie przechwytywała duże partie papierosów należących do międzynarodowych grup przestępczych. Stosują one tzw. „schemat karuzelowy” – wielokrotne przewożenie towaru między różnymi krajami, aż do momentu jego „zniknięcia” z oficjalnych dokumentów. Następnie papierosy trafiają na czarny rynek w różnych państwach.