Čaplinskas krytykuje propozycję rządu, dotyczącą noszenia masek ochronnych

Według niego, od samego początku pandemii zmieniające się na Litwie stanowisko w sprawie noszenia masek, staje się rodzajem anegdoty, w wyniku czego społeczeństwo w ogóle traci motywację do tego rodzaju ochrony.

„Ludziom nie można tak szybko powiedzieć, że to, co było dobre, do czego się szykowali, w co zainwestowali pieniądze, już nie jest aktualne i efektowne. Oto kolejny przykład tego, jak to, co najlepsze, staje się wrogiem dobra. Tak nie powinno być ”- twierdzi Čaplinskas.

Rada Ekspertów we wtorek zaleciła, aby Gabinet Ministrów zobowiązał ludzi do noszenia wyłącznie masek medycznych lub respiratorów, gdyż maski z tkaniny, tarcze itp. nie są tak skuteczne.

Specjalista chorób zakaźnych zgadza się, że maski medyczne zapewniają lepszą ochronę, ponieważ zapewniają 90-95% ochrony, a maski bawełniane – około 60%. Jednak propozycja zakazu noszenia bawełnianych masek prawie rok po rozpoczęciu pandemii jest nieodpowiedzialna i demotywująca.

Zdaniem Čaplinskasa należy przede wszystkim wyjaśnić ludziom, jak skuteczna jest każda maseczka ochronna, jak prawidłowo ją nosić, ale nie ograniczać ludziom prawa decydować czym się chronić.