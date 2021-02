Były wiceminister Władysław Kondratowicz wrócił do Ministerstwa Komunikacji – kieruje jednym z departamentów

Z informacji opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Komunikacji wynika, że pełni on funkcję Dyrektora Departamentu Sieci i Współpracy Międzynarodowej. I pracuje tam od poniedziałku.

W. Kondratowicz poinformował portal, że został przywrócony do pracy w ministerstwie po złożeniu wniosku do Departamentu Służby Cywilnej (VTD) o przywrócenie mu statusu urzędnika służby cywilnej i prośba ta została uwzględniona.



Zgodnie z prawem VTD może przywrócić status urzędnika służby cywilnej i daną osobę na stanowisko w instytucji, w której pracowała wcześniej, a jeśli jest to niemożliwe to na inne równoważne lub niższe stanowisko urzędnika służby cywilnej w tej samej instytucji.

W latach 2013–2014 W. Kondratowicz pełnił funkcję wiceministra komunikacji, następnie kierował Departamentami Rozwoju i Stosunków Międzynarodowych oraz Transportu Drogowego i Polityki Lotnictwa Cywilnego.

W. Kondratowicz wyjaśnił portalowi 15min.lt, że cały proces powrotu do resortu trwał około dwóch miesięcy. „Spotkaliśmy się z nadzorującymi wiceministrami, rozmawialiśmy z ministrem, ale bardzo krótko” – powiedział. Obowiązki dyrektora ds. Sieci i Stosunków Międzynarodowych, w przeciwieństwie do urzędników zaufania politycznego, jak np. wiceministrowie, nie są związane z kadencją rządu.