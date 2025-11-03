Były prezydent Litwy Valdas Adamkus świętuje dziś 99. urodziny

Urodzony 3 listopada 1926 r. w Kownie, wychowywał się w rodzinie urzędniczej. Uczył się w Szkole Podstawowej im. Jonasa Jablonskisa i gimnazjum „Aušra”. W czasie II wojny światowej działał w litewskim ruchu oporu. W lipcu 1944 r. wraz z rodzicami wyemigrował do Niemiec.

Po ukończeniu litewskiego gimnazjum na emigracji rozpoczął studia na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Monachijskiego. W 1949 r. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Początkowo pracował w chicagowskiej fabryce części samochodowych, następnie jako kreślarz w firmie inżynieryjnej. W 1960 r. uzyskał dyplom inżyniera budownictwa w Illinois Institute of Technology. W 1951 r. poślubił Almę Nutautaitė.

Na emigracji aktywnie działał w środowisku litewskiej diaspory. W latach 1958–1965 był wiceprzewodniczącym, a od 1967 r. przewodniczącym liberalnej federacji obywatelskiej Santara–Šviesa („Zgoda–Światło”), występującej pod hasłem „Twarzą ku Litwie”. Organizował protesty przeciwko okupacji Litwy i inicjował liczne petycje. W latach 1961–1964 zasiadał w władzach Wspólnoty Amerykańsko-Litewskiej (LC) i Rady Amerykańsko-Litewskiej (ALC).

Drugą pasją Adamkusa był sport. W 1948 r. zdobył dwa złote i dwa srebrne medale w lekkoatletyce podczas Igrzysk Narodów Zniewolonych. W 1951 r. powołał akademicki klub sportowy litewskich Amerykanów „Lituanica”, a w 1983 r. przewodniczył komitetowi organizacyjnemu Światowych Igrzysk Litewskich.

Od 1972 r. regularnie odwiedzał ojczyznę, wspierając rozwój infrastruktury środowiskowej: budowę oczyszczalni ścieków, monitoring i współpracę instytucji ochrony środowiska w krajach bałtyckich. W 1998 r. został wybrany na prezydenta Republiki Litewskiej (zaprzysiężony 26 lutego 1998 r.). Jako głowa państwa konsekwentnie promował szybkie modernizowanie kraju. 27 czerwca 2004 r. obywatele ponownie powierzyli mu urząd na pięcioletnią kadencję. W drugiej kadencji akcentował europejski dobrostan w każdym domu oraz zasadę, że w państwie nie może być osób pozostawionych samym sobie.

Za międzynarodowe osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska otrzymał w 1988 r. International Environmental Award, a także Złoty Medal amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA), President’s Award for Outstanding Service oraz wyróżnienie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. W 2003 r. UNESCO nadało mu tytuł Ambasadora Dobrej Woli na rzecz budowy społeczeństw wiedzy — tytuł ten na świecie nosi zaledwie 42 osoby. W 2007 r. „European Voice” uhonorował go tytułem Europejczyka Roku, a w 2008 r. Litewska Akademia Olimpijska przyznała mu godność akademika za wieloletnie promowanie idei olimpijskiej. Adamkus został odznaczony 35 najwyższej klasy orderami państwowymi i posiada doktoraty honorowe 21 uczelni w kraju i za granicą.

W relacjach regionalnych Adamkus uchodził za bliskiego partnera śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 12 sierpnia 2008 r. towarzyszył polskiemu przywódcy podczas misji solidarności do Tbilisi — obok prezydentów Estonii i Ukrainy oraz premiera Łotwy. Wieczorem, na wiecu w stolicy Gruzji, Lech Kaczyński mówił m.in.:

„Jesteśmy tu, by okazać pełną solidarność” i przestrzegał, że „to, co spotkało dziś Gruzję, jutro może spotkać Ukrainę, a pojutrze państwa bałtyckie”.

Wizyta ta stała się jednym z najbardziej wymownych przykładów polsko-litewskiej współpracy i osobistych, przyjacielskich relacji obu prezydentów. Po katastrofie smoleńskiej w 2010 r. były prezydent Litwy wpisał się do księgi kondolencyjnej i oddał hołd zmarłemu prezydentowi RP, pisząc m.in.:

„Naród polski stracił wielkiego patriotę, Litwa serdecznego przyjaciela”.

Dziś, w dniu 99. urodzin, Valdas Adamkus pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci litewskiego życia publicznego — symbolem odpowiedzialności państwowej, obywatelskiej odwagi i trwałej więzi Litwy z Zachodem.