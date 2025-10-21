Były premier: nie zamierzam odejść z polityki

„Jak mogę komentować coś, czego nie ma?” – powiedział były premier Litwy, Gintautas Paluckas, zapytany, czy nie planuje opuścić Sejmu. „Nie pchajcie mnie ze schodów, jeśli będę chciał, sam z nich zejdę. Na razie pracuję w Sejmie, uważam, że wykonuję swoją pracę dobrze. Jeśli okaże się, że będę musiał podjąć jakieś decyzje, i je podejmę, na pewno poinformuję o tym społeczeństwo” – mówił G. Paluckas.

Tego samego dnia głosami rządzącej koalicji odrzucono inicjatywę opozycji, by przeprowadzić postępowanie dyscyplinarne przeciwko G. Paluckowi za to, że pełniąc funkcję posła, zajmował się także działalnością biznesową.

Wcześniej przewodniczący Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej, Mindaugas Sinkevičius, zasugerował, że po rezygnacji z funkcji premiera i lidera partii G. Paluckas stopniowo może wycofać się z polityki.

„Jakie myśli mnie dręczą, zachowam dla siebie, a jeśli będę miał jakieś decyzje, na pewno poinformuję” – powiedział były premier.

Redakcja ZW.LT przypomina, że Gintautas Paluckas zrezygnował z funkcji premiera i przewodniczącego Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej w sierpniu, po tym jak prokuratura rozpoczęła dwa śledztwa w sprawie jego działalności biznesowej, a także w obliczu rosnącej liczby pytań o jego przeszłe powiązania i działalność.