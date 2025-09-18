Budrys: wolę dialog niż restrykcje wobec Izraela

„Nie jestem pewien, czy te działania mają na celu wpłynięcie na stanowisko Izraela, czy też ukaranie go za to, co się dzieje, i jak widzimy dalszy postęp” – powiedział szef litewskiej dyplomacji Kęstutis Budrys podczas spotkania z przedstawicielami Związku Demokratów „W Imię Litwy”. „Mam do tych środków sceptyczne podejście. Niemniej jednak, trzeba naciskać, by realizowane były umowy, a dyplomatyczne kontakty i dialog, które prowadzimy, są tutaj bardzo ważne” – dodał.

Komisja Europejska ogłosiła w środę zamrożenie około 20 mln euro dwustronnej pomocy dla Izraela.

Zgodnie z nowymi propozycjami Brukseli, nacisk ma być wywierany na zawieszenie części umowy o współpracy z Izraelem, które pozwalają na obniżenie ceł na importowane towary z tego kraju.

Według urzędników, dotknęłoby to ponad jedną trzecią eksportu Izraela do Unii Europejskiej, którego wartość wynosi około 6 mld euro, w tym kluczowe produkty rolne, takie jak daktyle i orzechy.

KE wezwała także do zamrożenia aktywów i zakazu wydawania wiz izraelskim ministrom skrajnie prawicowym: ministrowi ds. bezpieczeństwa narodowego Itamarowi Ben-Gvirowi oraz ministrowi finansów Bezalelowi Smotrichowi, argumentując, że ich ekstremistyczna retoryka podżega do przemocy.

Szef litewskiej dyplomacji podkreślił, że politycy europejscy odczuwają ogromną presję społeczną, aby podjąć działania przeciwko Izraelowi.

„Presja w Europie jest ogromna. Ostatnie wyjazdy, wielostronne wydarzenia, konferencje w Słowenii czy spotkania w Kopenhadze – nie odbywa się to bez hałasu i flag Palestyny. Trzeba zrozumieć, w jakim środowisku działają twórcy polityki zagranicznej” – mówił szef litewskiej dyplomacji. „Trzeba kontynuować rozmowy z Izraelem, ponieważ przede wszystkim oni muszą być zainteresowani, by ostatecznie nie zniszczyć relacji z Europą. Ta cancel culture, fala wykluczeń Izraela z wydarzeń kulturalnych, sportowych i innych, to zła droga, prowadząca do utraty Izraela jako części Europy, co ma poważne konsekwencje geopolityczne” – podkreślił.

Proponowane sankcje są najpoważniejszą próbą wywarcia presji przez Unię na Izrael.

Jednak opór kluczowych państw członkowskich, zwłaszcza Niemiec i Włoch, oznacza, że trudno będzie uzyskać wystarczające poparcie ze strony krajów UE, niezbędne do przyjęcia projektu.

Ten opór już zablokował łagodniejszą propozycję ograniczenia finansowania izraelskich startupów technologicznych, wywołując niezadowolenie wielu państw UE, które domagały się działań.

Komisja Europejska może jednak samodzielnie zdecydować o zamrożeniu dwustronnej pomocy.

Izrael zaapelował do Brukseli, by nie realizowała tych propozycji.

Apel o działania ze strony UE pojawił się po nowym międzynarodowym potępieniu izraelskiego dużego ofensywnego ataku lądowego na Strefę Gazy.

Wojnę w Strefie Gazy wywołał atak Hamasu w Izraelu 7 października 2023 roku, w którym zginęło 1 219 osób, głównie cywilów, według danych AFP opartych na oficjalnych statystykach.

Według danych ministerstwa zdrowia Strefy Gazy kontrolowanej przez Hamas, izraelska odpowiedź kosztowała życie co najmniej 64 964 Palestyńczyków, głównie cywilów. Organizacja Narodów Zjednoczonych uznaje te dane za wiarygodne.

Izraelskie wojsko szacuje, że na terytorium Strefy Gazy działa 2–3 tysiące bojowników Hamasu, a około 40% cywilnej ludności miasta już je opuściło.