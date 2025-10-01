Budrys: Ukraina nie wejdzie do UE w 2030 roku, jeśli do 2027 nie rozpoczną się pełne negocjacje

„Jeśli chodzi o rozszerzenie, bardzo liczę na to, że do pierwszej połowy 2027 roku poczynimy ogromny postęp z Ukrainą, negocjacje zostaną otwarte w pełnym zakresie i będziemy już patrzeć, na jakim etapie je finalizujemy. Ponieważ jeśli nie zakończymy negocjacji do 2027 roku lub początku 2028 roku, to przyjęcie Ukrainy do Unii w 2030 roku jest niemal niemożliwe” – powiedział szef litewskiej dyplomacji, Kęstutis Budrys. „Dlatego nasza ambicja jest naprawdę wysoka i obecnie pracujemy nad tym, aby wszystko ruszyło jak najszybciej. Nie tylko przekonując Węgry, ale także szukając innych sposobów, jak de facto rozpocząć negocjacje” – dodał.

Redakcja ZW.LT przypomina, że tuż po tym, jak Rosja rozpoczęła szeroko zakrojoną inwazję na Ukrainę w lutym 2022 roku, Ukraina zgłosiła chęć przystąpienia do UE. Jednak obecnie negocjacje w sprawie członkostwa utknęły w martwym punkcie, ponieważ proces jest blokowany przez premiera Węgier, Viktora Orbána.

Węgry twierdzą, że członkostwo Ukrainy w Unii stanowiłoby ryzyko dla bezpieczeństwa i że przyjęcie kraju będącego w trakcie wojny wciągnęłoby Budapeszt w konflikt z Rosją.

Litwa stara się, aby data rozpoczęcia negocjacji w sprawie członkostwa Ukrainy w UE została ustalona na 1 stycznia 2030 roku.

W pierwszej połowie 2027 roku, kiedy Kęstutis Budrys chciałby, aby negocjacje z Ukrainą zostały rozpoczęte, Litwa po raz drugi będzie przewodniczyć Radzie UE.

Według szefa litewskiej dyplomacji, jednym z priorytetów przewodnictwa Litwy w Radzie UE będzie bezpieczeństwo.

„Bardzo chciałbym, żeby był to inny priorytet, ale na dzień dzisiejszy, w najbliższej, średniej i długoterminowej perspektywie, bezpieczeństwo będzie naszym absolutnym priorytetem” – powiedział K. Budrys. „Chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego, wzmacnianie granic… Po drugie, zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego, zapobieganie migracji oraz działania związane z odpornością demokracji. […] Będzie także chodziło o zwiększanie konkurencyjności gospodarczej, zmniejszanie barier na rynku wewnętrznym. Wreszcie, będą to kwestie związane z bezpieczeństwem społecznym, z zapewnieniem dobrobytu i warunków życia wszystkich obywateli UE” – mówił szef litewskiej dyplomacji.

Poprzednio Litwa przewodniczyła Radzie UE w 2013 roku.