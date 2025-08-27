Budrys pozostaje ministrem spraw zagranicznych

– Prezydent nie tylko widzi Kęstutisa Budrysa na stanowisku ministra, ale też darzy go pełnym zaufaniem, życząc wszelkich sukcesów – podkreśliła główna doradczyni prezydenta ds. polityki zagranicznej Asta Skaisgirytė.

Spotkanie z Budrysem zainaugurowało serię konsultacji prezydenta Gitanasa Nausėdy z kandydatami na ministrów. Jak poinformowała Skaisgirytė, rozmowy dotyczyły planów działań aż do końca kadencji w 2028 roku. Wśród priorytetów wymieniła litewskie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej w pierwszej połowie 2027 roku – zadanie wymagające dużej koordynacji ze strony resortu spraw zagranicznych.

Prezydent akcentował też potrzebę budowy w Brukseli pomnika ofiar totalitaryzmu oraz znaczenie wspierania aspiracji Ukrainy i Mołdawii do członkostwa w UE, a także kontynuowania sankcji wobec Rosji.

– Bardzo istotnym obszarem jest bezpieczeństwo Unii Europejskiej, w tym nowe narzędzie SAFE i jego wykorzystanie na potrzeby Litwy, w szczególności ochrony wschodnich granic UE – wskazała doradczyni.

Sam Budrys zaznaczył, że jednym z kluczowych tematów rozmowy była konieczność przyciągania nowych specjalistów do służby dyplomatycznej.

– Rozmawialiśmy o tym, jak dziś powinien wyglądać rozwój kariery dyplomaty oraz jakie kompetencje są najważniejsze. Nie bez znaczenia pozostaje też kwestia finansowania całej służby zagranicznej – powiedział minister.

Podkreślił przy tym, że wsparcie Litwy dla Ukrainy pozostaje niezmienne.

– Nasze stanowisko jest jasne i jednoznaczne: należymy do państw wiodących zarówno w działaniach, jak i w głosie na arenie międzynarodowej. Będziemy kontynuować wysiłki na rzecz zapewnienia Ukrainie maksymalnych gwarancji bezpieczeństwa oraz trwałego pokoju – zaznaczył.

Minister wyraził też przekonanie, że mimo zmian politycznych uda się utrzymać ciągłość litewskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

– Mamy wiele przykładów, że jest to polityka narodowa, nie zależna od jednej instytucji czy partii. Wierzę, że tak pozostanie – podkreślił Budrys.

Jesienią prezydent Nausėda planuje spotkać się z liderami partii tworzących nową większość i omówić priorytety w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa.

Kęstutis Budrys, absolwent Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Wileńskiego, ma bogate doświadczenie w strukturach bezpieczeństwa – pracował w Departamencie Bezpieczeństwa Państwowego oraz był doradcą prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego.