Budrys: ochrona granic i przestrzeni powietrznej to wspólny interes unijny

„Chcemy chronić nie tylko nasze narodowe granice, ale również granice UE, tak aby nie były one łatwe do przekroczenia ani z powietrza, ani na lądzie, a ich ochrona miała na celu również odstraszenie Rosji” – powiedział szef litewskiej dyplomacji, Kęstutis Budrys. „Jeśli to wspólna sprawa, wszyscy powinniśmy razem ją realizować” – dodał.

Budrys wygłosił te słowa po spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych Łotwy, Baibą Braže, która przebywała w Wilnie.

Minister zauważył, że wśród państw członkowskich UE pojawiają się głosy sceptycyzmu, jednak inicjatywy UE są korzystne dla wszystkich, co, według niego, należy udowodnić.

„Nie wszyscy obecnie się z tym zgadzają, ale tam, gdzie widzę sceptycyzm, traktuję go racjonalnie i wierzę, że go przezwyciężymy racjonalnymi argumentami” – powiedział Budrys. „Musimy udowodnić, że to jest korzystne dla wszystkich. Jeśli nie będzie działać odstraszanie na granicach, będziemy mieli poważne eskalacje, a wtedy wszyscy zostaniemy w to zaangażowani. Musimy tego uniknąć, a to będzie kosztować” – zaznaczył.

Przypomnijmy, że Unia Europejska dąży do stworzenia w pełni działającego systemu obrony przed dronami do końca 2027 roku.

Bruksela chce, aby projekt, nazwany obecnie „Europejską inicjatywą obrony przed dronami”, częściowo rozpoczął działalność do końca 2026 roku, a całkowicie zaczął funkcjonować do końca 2027 roku.

Oprócz inicjatywy dotyczącej dronów, istnieje szerszy program „Straż wschodniej flanki” (ang. Eastern Flank Watch), mający na celu wzmocnienie obrony powietrznej wzdłuż granic UE, które są najbliżej Rosji.

Początkowy projekt „drone walls” przedstawiony przez przewodniczącą Komisji Europejskiej, Ursulę von der Leyen, był oceniany sceptycznie przez niektóre państwa, takie jak Niemcy. Te kraje obawiają się, że UE może zacząć ingerować w obszary, które tradycyjnie są domeną NATO.

Niemcy i Francja nie są zbytnio zainteresowane, aby Komisja Europejska odgrywała zbyt dużą rolę w kwestiach planowania militarnego, które są w gestii rządów państw członkowskich.

Państwa leżące na południu Bloku także chcą, aby inicjatywa dronów obejmowała nie tylko wschodnią część UE.

Budrys stwierdził, że nie widzi trudności w koordynowaniu inicjatyw UE i NATO, podkreślając, że powinno się dążyć do synergii, a nie różnic.

„Środki, które musimy wdrożyć, to takie, których NATO jeszcze nie ma, które musimy rozwijać, integrując wszystkie systemy (…). To jest przede wszystkim odpowiedzialność państw na linii frontu, od północy do południa. Natomiast jeśli chodzi o realizację i finansowanie tych dużych projektów, to jest to odpowiedzialność całej UE” – powiedział szef litewskiej dyplomacji.

Według ministrów, to, co realizowane jest na poziomie wspólnoty europejskiej, odgrywa bardzo ważną rolę w procesie przygotowań.

„Musimy podejmować wspólne wysiłki, aby chronić przestrzeń powietrzną UE i NATO. Musimy koordynować nasze działania, a to nie tylko kwestia finansowania, ale także dzielenia się technologiami” – powiedziała minister spraw zagranicznych Łotwy, Baiba Braže. „Jeśli NATO skupia się na standardach i codziennej współpracy wojskowej, to wtedy odpowiednie technologie, regulacje, interoperacyjność i wiedza, które są niezbędne, mogą pochodzić z UE, i to w tym obszarze ważne jest współdziałanie” – dodała.

Budrys stwierdził również, że chciałby widzieć większe zaangażowanie Komisji Europejskiej w te kwestie oraz wskazał na potrzebę ustalenia odpowiednich perspektyw finansowych.

„To nie będzie kwestia kilku milionów, ani projekt, który potrwa kilka miesięcy. To będzie proces na lata, byśmy zawsze byli na takim poziomie, żeby żadna nowa technologia z Rosji nie mogła naruszyć naszej przestrzeni powietrznej, a to będzie wymagało inwestycji” – powiedział Budrys.

Szef litewskiej dyplomacji dodał, że Litwa już prowadzi rozmowy w tej sprawie z Komisją Europejską oraz komisarzem Andriusem Kubiliusem, a także będzie kontynuować te prace w czasie przewodnictwa Litwy w Radzie UE w 2027 roku.

Minister podkreślił, że w celu wzmocnienia obrony powietrznej wschodniej flanki UE, konieczna jest współpraca z partnerami, którzy posiadają najlepsze technologie w tej dziedzinie. Obecnie są to Ukraina, a co do tego zgodziła się także minister Braže.

„Chcemy mieć jak najwięcej ukraińskiej doświadczenia i uzbrojenia u siebie” – powiedział Budrys.

Zdaniem ministra, należy osiągnąć podobny rezultat, jak w przypadku operacji „Baltic Sentry”, w ramach której, w odpowiedzi na poważne naruszenia infrastruktury podwodnej, znacznie zwiększono obecność wojskową Sojuszu na Bałtyku.

„Drony nie mogą latać nad naszą przestrzenią powietrzną, muszą być zestrzelone, a Rosja powinna otrzymać poważną odpowiedź, aby podjęła kroki, by do tego nie doszło. I nie tylko Rosja, ale również Białoruś, przez którą te drony do nas docierają” – zaznaczył.

Jak podała agencja BNS, większa uwaga poświęcana jest dronom w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę, gdzie obie strony wykorzystują je do różnych zadań, od wywiadu po niszczenie celów przeciwnika.

W międzyczasie, środki walki z dronami stały się bardziej pilne po tym, jak rosyjskie samoloty w ostatnich miesiącach naruszyły przestrzeń powietrzną państw NATO – Polski, Estonii i Rumunii.